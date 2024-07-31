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В Чижовке рекордно дешево продают двушку

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  • 31.07.2024, 18:16
  • 3,168
В Чижовке рекордно дешево продают двушку

Но есть нюанс.

В микрорайоне Чижовка продают двушку всего за 23 000 долларов (около 72 тысяч рублей). Секрет низкой цены в том, что жилье продают по договору пожизненного содержания. Присматривать придется за мужчиной, страдающим алкоголизмом.

Выставлена на продажу двухкомнатная квартира в панельном доме № 38 на улице Плеханова в Минске, это микрорайон Чижовка. Дом был построен в 1972 году, в 2021-м там сделали капитальный ремонт, передает «Зеркало».

Двушка расположена на последнем, пятом этаже здания. Общая площадь жилья — 38 м², жилые комнаты занимают 24 м², кухня чуть больше шести «квадратов».

В квартире есть балкон, раздельный санузел. Продавец оценивает ремонт в квартире как удовлетворительный, но, судя по фото, там предстоит большой ремонт.

Жилье стоит 72 103 рубля или 23 000 долларов (1897 рублей или 605 долларов за м²). Это рекордно низкая цена для столичной недвижимости. Однако имеется важный нюанс: жилье продают по договору пожизненного содержания.

Рентополучатель — мужчина, страдающий алкоголизмом. Это значит, что покупателю придется за ним ухаживать.

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