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Авиаудар Израиля по Бейруту: под завалами нашли тело главаря «Хезболлы»

  • 31.07.2024, 18:34
  • 2,914
Авиаудар Израиля по Бейруту: под завалами нашли тело главаря «Хезболлы»

ЦАХАЛ вчера нанес авиаудар по ячейке террористической группировки.

Вчера армия Израиля нанесла авиаудар по ячейке «Хезболлы» в ливанском Бейруте. После удара под завалами было найдено тело лидера террористической группировки Фуада Шукра.

Об этом сообщает Sky News Arabia.

Анонимные источники издания подтвердили, что тело высокопоставленного военного командира «Хезболлы Шукра», ставшего мишенью израильского рейда, было найдено под завалами.

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