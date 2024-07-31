Медведь разорил пасеку под Валожином 9 31.07.2024, 18:36

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Оставил след лапы на рамке улья.

Медведь разорил пасеку лесхоза вблизи Налибокской пущи в Воложинском районе. Из двух ульев пропал мед, зато остался четкий отпечаток лапы, пишет газета «Працоўная слава».

Разоренную пасеку вблизи деревни Клим обнаружили сотрудники лесхоза. Два улья были вскрыты и перевернуты, меда там не оказалось.

Главный подозреваемый — медведь. Одна из рамок с сотами сохранила четкий отпечаток его когтей, пишет районка.

Заглянул медведь случайно или он планирует обосноваться надолго, пока неясно. Сотрудники лесхоза обещают держать в курсе, отметили в газете.

Кроме того, местные жители обсуждают в чатах, что медведи были замечены и в других местах района. Например, примерно в 45 км от места происшествия с ульями — у деревни Падневичи между Ивенцом и Раковом.

Напомним, в последнее время в Беларуси выросло поголовье медведей — их в Беларуси уже не менее 700 особей, а молодняк активно расселяется по стране. С прошлого года белорусы стали чаще сообщать о встречах с этими животными. Медведи гуляли по деревням, попадались в лесу и у трасс, громили ульи.

Общество охотников и рыболовов настаивает на начале отстрела медведей, которые сейчас занесены в Красную книгу. Но пока подвижек в этом вопросе нет. Вместе с тем и нападений медведей на людей в последнее время не фиксировалось.

По словам ученых, медведя можно считать представляющим опасность, если он постоянно ходит где-то в населенном пункте. А если животное «заскочило и так же быстро убежало», то это нормально и не опасно. Тем не менее животному могут понизить охранный статус в Красной книге.

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