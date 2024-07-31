Цены на нефть упадут: каким президентом будет Дональд Трамп 7 31.07.2024, 18:47

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Дональд Трамп

Главное из его высказываний об экономической и международной политике.

Беседа Bloomberg Businessweek с Дональдом Трампом показала, что основные черты трампономики особо не будут отличаться от тех, что были при его первой каденции. Новым будет то, с какой скоростью и эффективностью он планирует внедрять задуманное.

Трамп считает свои экономические месседжи самым лучшим способом победить демократов в ноябре. Он ставит на то, что его планы по сокращению налогов и регуляторного давления и увеличению добычи нефти понравятся избирателям неопределенных штатов настолько, что они подарят ему победу.

Первый термин Трампа продемонстрировал, что ему импонирует общение тет-а-тет, что дает преимущество CEO и мировым лидерам, у которых с ним лучшие отношения. А вот его враги остаются за бортом и, вероятно, со страхом ждут того, что он может сделать.

Очевидно, что Трамп очень хорошо осознает эту свою власть и намерен ею воспользоваться, констатирует Bloomberg Businessweek.

Трампономика равняется низким ставкам и налогам, говорит Трамп журналистам. Это «невероятное поощрение, помогающее выполнять задачи и возвращать бизнес обратно в нашу страну», добавляет он.

«Я позволю ему доработать свой срок, особенно если я сочту, что он поступает правильно», – говорит Трамп об главе Федеральной резервной системы США Джероме Пауэлле, который может занимать этот пост до мая 2026-го.

Несмотря на предварительное заявление о низкой учетной ставке, он считает, что Федеральная резервная система США должна воздержаться от ее понижения до выборов в ноябре, чтобы не усиливать экономику Байдена. Уолл-стрит ожидает двух сокращений ставки до конца этого года, одно из которых – именно перед выборами. «Они знают, что это не стоит делать», – сказал Трамп.

Трамп критикует Байдена за его экономическую политику и считает, что именно недовольство высокими ценами и учетными ставками позволит перетащить на его сторону избирателей, традиционно не поддерживающих республиканцев, таких как темнокожие и латиноамериканские мужчины.

Трамп собирается снижать цены благодаря увеличению американской добычи нефти и газа. «У нас больше жидкого золота, чем у кого-либо», – сказал он Bloomberg Businessweek.

Трамп убежден, что жесткая иммиграционная политика является ключевой для увеличения зарплат внутри страны и занятости. Он называет иммиграционные ограничения «самым большим фактором из всех», которые помогут изменить экономику.

Он напомнил, что в 2017-м снизил корпоративный налог с 39% до 21% (на самом деле с 35% до 21%, уточняет Bloomberg Businessweek), и пообещал сделать его на уровне 20%. «Я бы хотел даже 15%», – добавил он.

Во время интервью кандидат в президенты страстно говорил о повышении пошлин на импорт не только из Китая, но и из Европейского Союза.

«Поверить не могу, сколько людей негативно настроены против пошлин, которые на самом деле являются разумным решением, – говорит он. – А как же они полезны для переговоров. Страны, которые были потенциально очень враждебно настроены, приходили ко мне и говорили «сэр, пожалуйста, завязывайте с пошлинами».

Кроме новой пошлины на китайские товары, которая будет достигать от 60% до 100%, он установит 10% на импорт из других стран. Причиной называет тот факт, что другие страны покупают недостаточно американских товаров.

Bloomberg Businessweek отмечает, что Трамп воспринимает торговлю как нечто личное. Он говорит о ней, как о личных переговорах между ним и непокорным иностранным лидером, прекрасно понимающим, что использует Штаты, а потому его действия нужно пресекать.

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