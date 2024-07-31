Британка, у которой констатировали смерть мозга, очнулась за пару часов до отключения аппарата жизнеобеспечения 2 31.07.2024, 19:02

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Мать Эммы Прайс назвала случившееся чудом.

32-летняя жительница Эссекса Эмма Прайс очнулась после того, как врачи констатировали смерть ее мозга. Всего спустя несколько часов женщину собирались отключить от аппарата жизнеобеспечения, сообщает My London.

По данным издания, британка страдала от травли на работе и попыталась покончить с собой. Женщина перенесла инсульт, и врачи ввели ее в искусственную кому. Позднее они объявили семье Эммы, что ее мозг умер из-за серьезных повреждений.

Было принято решение отключить Прайс от аппарата жизнеобеспечения, однако за несколько часов до этого события пациентка очнулась. Она даже смогла более получаса дышать без аппарата искусственной вентиляции легких.

Мать Эммы, Саманта Дэй, назвала случившееся чудом и призналась, что не может это объяснить.

«Я никогда в жизни так много не плакала. Мы так счастливы, что она проснулась. Мы планировали ее похороны и готовились попрощаться с ней в понедельник, но тут она открыла глаза, и мы все снова заплакали, но на этот раз это были слезы радости», — рассказала она.

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