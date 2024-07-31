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В Беларуси подорожает бензин

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  • 31.07.2024, 19:05
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В Беларуси подорожает бензин

На три копейки.

Один из видов автомобильного топлива в Беларуси с 1 августа подорожает на три копейки. Речь об автобензине АИ-100 беларусского производства, сообщили в концерне «Белнефтехим».

«С 2019 года в Беларуси начата реализация инновационного вида моторного топлива беларусского производства — автобензина АИ-100. Цена на данный вид топлива, который относится к премиальному сегменту нефтепродуктов, приводится в соответствие с затратами на его производство, которые включают вовлечение более дорогих компонентов для повышения октанового числа. С 1 августа 2024 года предельный уровень цены на автомобильный бензин АИ-100 на АЗС увеличится на три копейки», — рассказали в «Белнефтехиме».

Повышение цены на автобензин АИ-100 не затронет иные виды нефтепродуктов.

В предыдущий раз цены на несколько видов топлива выросли на копейку 9 июля.

Напомним, 20 мая в «Белнефтехиме» рассказали, что комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при правительстве приняла решение «о проведении сдержанного поэтапного повышения цен на моторное топливо на восемь копеек». Изменение проходило еженедельно с шагом в одну копейку.

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