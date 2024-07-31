Белорусские ученые назвали болезнеустойчивые и высокоурожайные сорта картошки
- 31.07.2024, 19:22
Выведены новые сорта.
Стало известно о новых сортах картошки, которые разрабатывают белорусские ученые. Об этом заместитель гендиректора Научно-практический центр НАН по картофелеводству и плодоовощеводству Андрей Чайковский рассказал в Национальном пресс-центре Беларуси.
Ученый отметил, что в Беларуси за последние 4 года после испытаний в сельхозпроизводство допустили 11 новых сортов картофеля.
— Современные белорусские сорта картофеля, как правило, немотодоустойчивы и имеют высокую потенциальную урожайность, - прокомментировал он.
Еще Чайковский рассказал, что формированием товарного урожая в ранние сроки уборки отличаются новые ранние сорта картофеля — «Першацвет» и «Юлия». Также картофель «Першацвет» отлично хранится зимой, а вот сорт «Юлия» идеален для переработки на чипсы и к вакуумированию.
Еще ученый назвал новые среднеранние сорта картофеля «Карсан» и «Мастак», новые среднеспелые сорта «Гарантия» и «Водар», которые превосходят широко известный сорт «Скарб» по урожайности — до 65-70 тонн с гектара.
Среди новинок крахмалистых сортов среднепозднего срока созревания — два столовых сорта «Нара», «Рубин», «Крок», «Боярский» столового и технического назначения. Все эти сорта обладают комплексной устойчивостью к болезням, пригодны для промышленной переработки на разные виды картофелепродуктов.
— Также допущен в сельскохозяйственное производство первый белорусский сорт с пигментированной мякотью клубней «Сапфир», - заключил селекционер.