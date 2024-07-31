Режим Лукашенко продолжает «отжимать» имущество политзаключенных 5 31.07.2024, 19:52

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Сегодня продали участок Виктора Бабарико.

В среду, 31 июля, на электронном аукционе площадки «Белюробеспечение» прошли торги, на которых продавали земельный участок с баней в деревне Мочаны Логойского района. Имущество принадлежало политзаключенному Виктору Бабарико. В результате объект купили за 331 647 рублей, передает «Зеркало».

Аукцион по продаже участка начался 31 июля в 9.00, он стартовал с 152 695 рублей. В торгах принимали участие пять человек. В итоге, имущество его продали за 331 647 рублей.

Участок площадью 0,75 га в деревне Мочаны Логойского района (это около 20 км от МКАД) принадлежал политзаключенному Виктору Бабарико. Имущество арестовано следственными органами, регистрационные действия с ним были запрещены.

Земля находится в водоохранной зоне водохранилища Вяча, она предназначалась для ведения личного подсобного хозяйства. На участке расположена баня из профилированного бруса, стены у ней отделаны дранкой. Размер постройки 9×7,2 метра, есть терраса 9,7×7,8 метра.

В строении разведено электричество. Парилка обшита вагонкой из лиственных пород. Установлена дровяная печь для бани Кastor Saga 20 TS1.

Напомним, экс-председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико 12 мая 2020 года заявил о своих президентских амбициях. К моменту регистрации кандидатов Бабарико был уже задержан. В регистрации ему отказали на основании информации из письма КГК.

6 июля 2021 года Верховный суд вынес приговор. Виктор Бабарико получил 14 лет колонии усиленного режима. Суд признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере, организованной группой, а также в совершении финансовых операций со средствами, полученными заведомо преступным путем. Виктор Бабарико на суде свою вину не признал.

Вечером 26 апреля 2023 года появилась информация о том, что Виктор Бабарико, заключенный ИК-1 Новополоцка, в ночь на 25 апреля был госпитализирован в городскую больницу со следами избиений и пневмотораксом. Утром 27 апреля близким политика удалось подтвердить факт его госпитализации в хирургическое отделение. Госорганы комментировать ситуацию отказались.

27 апреля 2023 года штаб Виктора Бабарико сообщил, что экс-банкир оставался в больнице, его не собирались куда-либо перевозить, поскольку транспортировка была жизненно опасна. Однако в следующие дни о точном местонахождении Бабарико в его команде не знали, увидеть его не удалось.

2 мая того же года родственники Виктора Бабарико пытались попасть на прием к руководству Департамента исполнения наказаний (ДИН) МВД. Но им отказали в приеме.

С тех пор информации о Бабарико очень мало, небольшие сведения сообщают экс-политзаключенные, которые вышли на свободу из колонии.

Ранее через аукционы продали другое имущество Виктора Бабарико, в том числе автомобиль и часы.

Земельный участок экс-банкира — самый дорогой актив, отобранный у политзаключенных и выставленный на продажу. Если брать оппонентов Лукашенко в целом, то дороже продали только квартиру Валерия Цепкало — почти за 400 тыс. рублей.

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