Мадуро вызвал Маска на бой 2 31.07.2024, 20:40

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Николас Мадуро

Миллиардер принял вызов.

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро назвал американского бизнесмена Илона Маска «новым заклятым врагом» и вызвал его на бой, сообщает New York Post. Миллиардер принял вызов.

Николас Мадуро вызвал Илона Маска на бой в телеэфире после того, как владелец Tesla обвинил его в фальсификации президентских выборов в Венесуэле. У себя в соцсетях Маск писал, что «венесуэльцы решили положить конец коммунистической диктатуре Мадуро», и призвал диктатора признать поражение и уйти с должности.

Посты Маска привлекли внимание самого Мадуро. Он в эфире национального телевидения назвал миллиардера угрозой Венесуэле и вызвал его на бой.

«Соцсети создают виртуальную реальность, а кто контролирует виртуальную реальность? Наш новый заклятый враг, знаменитый Илон Маск, — заявил Мадуро и добавил: — Хочешь драться? Давай сделаем это. Илон Маск, я готов, я тебя не боюсь».

Диктатор Венесуэлы предложил Маску самому выбирать место боя. Тот уже ответил согласием в Х, написав, что принимает вызов. И предположил, что его противник в конце концов «струсит».

Напомним, президентские выборы прошли в Венесуэле 28 июля. Независимые наблюдения показали, что более половины избирателей отдали голоса оппозиционному кандидату Эдмундо Гонсалесу.

Страну охватили массовые протесты, а значительная часть мирового сообщества, включая большинство соседей Венесуэлы по Латинской Америке, не признала официально объявленные результаты выборов.

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