В Минске будут собирать мусор по-новому 31.07.2024, 20:53

В некоторых кварталах столицы уже проводят такой эксперимент.

В институте «Белжилпроект» завершили работу над первой редакцией проекта технического кодекса, который устанавливает правила обращения с коммунальными отходами, пишет агентство «Минск-Новости».

Основные изменения касаются организации раздельного сбора мусора и условий его перевозки.

Во-первых, для стекла, пластика, бумаги и картона появится единый контейнер. Он может быть любого цвета и с надписями о видах вторичных материальных ресурсов (ВМР).

Как отметил директор «Белжилпроекта» Денис Жеймо, это упростит и сделает более экономически выгодным организацию и сбор вторсырья. А также снимет замечания жителей, что такие отходы загружают в кузов одной машины, которая отвозит их на сортировку.

Сейчас в некоторых кварталах столицы уже проводят такой эксперимент.

Во-вторых, в новой редакции документа прописаны требования для юрлиц, арендующих встроенные и пристроенные к домам помещения.

«Они должны организовать раздельный сбор ВМР для своих работников – установить контейнеры или обустроить площадку и обеспечить вывоз отходов», – пояснил руководитель «Белжилпроекта».

Раньше, по его словам, арендаторы чаще всего выбрасывали отходы в контейнеры, которыми пользовались жильцы. Если весь первый этаж дома отдан под аренду, получается немалый объем.

«За него субъекты хозяйствования платили незначительные суммы. При этом ЖКХ районов приходилось увеличивать периодичность забора мусора, так как контейнеры заполнялись быстрее», – сообщил Денис Жеймо.

Кроме того, теперь арендаторы должны согласовывать отходы своего производства с комитетами природных ресурсов.

В настоящее время готовится вторая редакция техкодекса. Документ будет направлен на согласование в госорганы для дальнейшего утверждения.

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