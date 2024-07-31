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Бутусов: Украинские воины устроили засаду для элитной диверсионной группы ССО РФ

  • Юрий Бутусов
  • 31.07.2024, 21:03
  • 1,584
Бутусов: Украинские воины устроили засаду для элитной диверсионной группы ССО РФ
Юрий Бутусов

Оккупанты были уничтожены.

Важный успех украинских воинов, который заслуживает высших государственных наград. В Черниговской области подразделением ВСУ уничтожена группа сил специальных операций ВС РФ из состава Центра специального назначения «Сенеж».

Уничтожены на месте пятеро российских офицеров – «Сенеж» комплектуется полностью квалифицированными офицерскими кадрами, это элита элит ВС РФ. Все пять тел остались на месте боя, помощь к ним не пришла. Взяты ценные трофеи.

Российский спецназ заходит через границу только после тщательной разведки и с применением дронов, радиоэлектронной разведки, и раньше ни одной диверсионной группы россиян уничтожить в полном составе не удавалось.

Враг опытен, имеет преимущество в средствах разведки, обладает высоким уровнем индивидуальной подготовки, хорошо маскируется, обдумывает маршруты своих операций и действует гибко.

Чтобы поймать на заходе в Украину диверсантов, нужно было организовать качественную разведку, анализ данных, скрыто организовать засаду или наблюдательный пост на вероятных маршрутах, качественно подготовить бойцов, обеспечить их оборудованием для ночного и дневного боя со спецназом, долго охотиться на врага, не надеясь на мгновенный успех, действуя постоянно скрыто, и при этом сохраняя боеспособность и готовность к мгновенному контакту. Тяжелая, кропотливая и невероятно энергозатратная работа, но украинские воины это сделали, и врагу впервые удалось нанести тяжелые потери.

Этот подвиг украинских воинов должен быть отмечен как образец правильной организации контрдиверсионной борьбы, опыт распространен по всей границе.

Юрий Бутусов, Facebook

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