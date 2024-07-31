Китайский хирург прооперировал пациентку с расстояния в 5000 километров 31.07.2024, 21:06

Он выполнил операцию по удалению опухоли из легкого.

Китайский хирург выполнил операцию по удалению опухоли из легкого на расстоянии в пять тысяч километров от пациентки. Как ему это удалось, пишет портал shine.cn.

Доктор Ло Цинцюань из Шанхайской больницы провел дистанционную операцию с использованием хирургического робота.

В момент хирургического вмешательства пациентка лежала в операционной в городском уезде Кашгар (Синьцзян-Уйгурский автономный район), на расстоянии в пять тысяч километров от врача. Операция длилась около часа.

«Успех этой операции является важной вехой в демонстрации клинических возможностей хирургического робота отечественного производства, который может принести больше пользы пациентам, особенно в отдаленных и сельских регионах», - сказал Ло Цинцюань.

wow!

now even surgeries are done remotely—a surgeon in china removed a tumor from a patient's lung while being 5000 km away.



the surgeon was in his office in shanghai, controlling the equipment from there, while the patient was in kashgar, on the other side of the country.… pic.twitter.com/2qMLBVp1yX — Bad AI (@Bad_AI_) July 30, 2024

Отмечается, что больница в Шанхае является первым в стране медицинским учреждением, проводящим роботизированные операции на грудной клетке, а также здесь проводится наибольшее количество подобных операций в стране.

Помимо проведения роботизированной хирургии, больница активно участвует в исследованиях и разработках роботизированных технологий.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com