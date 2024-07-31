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Китайский хирург прооперировал пациентку с расстояния в 5000 километров

  • 31.07.2024, 21:06
Китайский хирург прооперировал пациентку с расстояния в 5000 километров

Он выполнил операцию по удалению опухоли из легкого.

Китайский хирург выполнил операцию по удалению опухоли из легкого на расстоянии в пять тысяч километров от пациентки. Как ему это удалось, пишет портал shine.cn.

Доктор Ло Цинцюань из Шанхайской больницы провел дистанционную операцию с использованием хирургического робота.

В момент хирургического вмешательства пациентка лежала в операционной в городском уезде Кашгар (Синьцзян-Уйгурский автономный район), на расстоянии в пять тысяч километров от врача. Операция длилась около часа.

«Успех этой операции является важной вехой в демонстрации клинических возможностей хирургического робота отечественного производства, который может принести больше пользы пациентам, особенно в отдаленных и сельских регионах», - сказал Ло Цинцюань.

Отмечается, что больница в Шанхае является первым в стране медицинским учреждением, проводящим роботизированные операции на грудной клетке, а также здесь проводится наибольшее количество подобных операций в стране.

Помимо проведения роботизированной хирургии, больница активно участвует в исследованиях и разработках роботизированных технологий.

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