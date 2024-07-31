Житель Барановичей пошел купаться, а вынырнул с кошельком соседа
- 31.07.2024, 21:27
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Как так вышло?
В Барановичах мужчина пошел купаться на водохранилище, а ныряя случайно нашел на дне украденный кошелек соседа. Подробности в Барановичском межрайонном отделе Следственного комитета рассказали газете «Наш край».
Так, барановичанин заявил в милицию о том, что случайно забыл портмоне с крупной суммой у подъезда дома, а когда вернулся его не обнаружил. Но на следующий день после кражи мужчине позвонил его сосед и сказал, что купался на водохранилище Мышанка и, ныряя, обнаружил кошелек. В внутри портмоне были водительские права знакомого, которого он узнал по фото.
Выяснилось, что забытый у подъезда кошелек забрали двое прохожих. Молодые люди забрали 1100 белорусских рублей, 300 евро и 33 доллара и на такси поехали на водохранилище. Пустое портмоне утопили, а деньги несколько дней тратили в городских барах, передвигаясь на такси.
Воров установили по камерам наружного видеонаблюдения. Один из них ранее уже был судим за кражу, причем судимость эта еще не снята и не погашена.
Фигурант раскаялся, дело передано прокурору для направления в суд.