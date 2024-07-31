закрыть
31 июля 2024, среда, 22:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Житель Барановичей пошел купаться, а вынырнул с кошельком соседа

  • 31.07.2024, 21:27
  • 4,172
Житель Барановичей пошел купаться, а вынырнул с кошельком соседа

Как так вышло?

В Барановичах мужчина пошел купаться на водохранилище, а ныряя случайно нашел на дне украденный кошелек соседа. Подробности в Барановичском межрайонном отделе Следственного комитета рассказали газете «Наш край».

Так, барановичанин заявил в милицию о том, что случайно забыл портмоне с крупной суммой у подъезда дома, а когда вернулся его не обнаружил. Но на следующий день после кражи мужчине позвонил его сосед и сказал, что купался на водохранилище Мышанка и, ныряя, обнаружил кошелек. В внутри портмоне были водительские права знакомого, которого он узнал по фото.

Выяснилось, что забытый у подъезда кошелек забрали двое прохожих. Молодые люди забрали 1100 белорусских рублей, 300 евро и 33 доллара и на такси поехали на водохранилище. Пустое портмоне утопили, а деньги несколько дней тратили в городских барах, передвигаясь на такси.

Воров установили по камерам наружного видеонаблюдения. Один из них ранее уже был судим за кражу, причем судимость эта еще не снята и не погашена.

Фигурант раскаялся, дело передано прокурору для направления в суд.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин
Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип
Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина
О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип