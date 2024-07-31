Зеленский: Украина никогда не отдаст свои территории 7 31.07.2024, 21:46

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Владимир Зеленский

По словам президента, это было бы нарушением Конституции страны.

Любой вопрос, касающийся территориальной целостности Украины, не может быть решен президентом, одним человеком, без украинского народа. Об этом в интервью французским СМИ, которое 31 июля опубликовало Liberation, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос о возможности уступки украинской территории для достижения справедливого и прочного мира, президент отметил, что это противоречит Конституции Украины.

По словам Зеленского, «Украина никогда не отдаст свои территории, потому что это было бы нарушением Конституции».

Говоря о возможном проведении референдума по этому вопросу, Зеленский подчеркнул, что «это должен захотеть украинский народ».

По мнению президента, это «не лучший вариант», потому что Украина имеет дело с нелегитимным российским президентом Владимиром Путиным и «для него будет победой», если он получит часть украинских территорий обратно.

Как указал Зеленский, «даже позже, если конфликт будет заморожен, он может вернуться».

Президент добавил, что не думает, что Украина должна освобождать все свои территории силой оружия, потому что «это будет стоить много времени и человеческих жизней».

Украина может деоккупировать территории дипломатическим путем, считает Зеленский.

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