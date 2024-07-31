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Пограничники РФ спустя 32 года перестали охранять аэропорт Армении

  • 31.07.2024, 22:01
  • 1,276
Пограничники РФ спустя 32 года перестали охранять аэропорт Армении

Ереван дистанцируется от влияния Москвы.

Российские пограничники в среду, 31 июля, официально завершили службу в армянском аэропорту «Звартноц», которая длилась с 1992 года.

Об этом сообщает «Радио Азатутюн».

В «Звартноце» устроили официальную церемонию прощания, во время которой представители России и Армении подписали протокол о передаче охраны государственной границы в аэропорту «Звартноц» армянской стороне.

Юридический статус пограничников РФ в «Зварноц», которые находились там более трех десятилетий, не был до конца определенным. Москва ссылалась на соглашение с Ереваном от 1992 года, но там о расположении россиян именно в этом аэропорту не упоминается.

В марте Армения официально уведомила Москву о намерении отказаться от услуг российских пограничников для охраны в своем главном международном аэропорту «Зварноц».

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