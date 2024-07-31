ВСУ уничтожили вражескую САУ и российских пехотинцев точными ударами из FPV-дронов

ВСУ уничтожили вражескую САУ и российских пехотинцев точными ударами из FPV-дронов1
- 31.07.2024, 22:15
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Россияне пытались замаскировать свою артиллерийскую установку, но бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады оставили от САУ 2С9 «Нона-С» 120-мм только лом.
Как информирует Цензор.НЕТ, вслед за техникой воины нашли здания, в которых скрывался враг, и уничтожили их точными ударами с FPV.
Поразили также вражескую антенну и уничтожили пехоту, которая бежала на своих двоих, на мотоциклах и притихла в окопах.