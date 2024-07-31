СМИ: F-16 уже были задействованы в воздушной защите Киева 31.07.2024, 22:54

С первыми боевыми задачами истребители справились успешно.

Украина получила небольшую партию истребителей F-16. Они уже использовались в качестве противовоздушной обороны.

Об этом сообщает The Telegraph.

Как пишет издание, ссылаясь на источник в Воздушных силах, Украина выполнила свои первые боевые задачи на F-16 после долгожданного прибытия истребителей.

Военные самолеты пока использовались только в качестве «противовоздушной обороны».

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