СМИ: F-16 уже были задействованы в воздушной защите Киева
- 31.07.2024, 22:54
С первыми боевыми задачами истребители справились успешно.
Украина получила небольшую партию истребителей F-16. Они уже использовались в качестве противовоздушной обороны.
Об этом сообщает The Telegraph.
Как пишет издание, ссылаясь на источник в Воздушных силах, Украина выполнила свои первые боевые задачи на F-16 после долгожданного прибытия истребителей.
Военные самолеты пока использовались только в качестве «противовоздушной обороны».