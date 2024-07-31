Киевское «Динамо» разгромило союзников московского ЦСКА в квалификации Лиги чемпионов
- 31.07.2024, 23:04
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Киевляне победили белградский «Партизан» с общим счетом 9:2.
Киевское «Динамо» обыграло белградский «Партизан» (союзников московского ЦСКА) и в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
На этот раз подопечные Александра Шовковского отправили в ворота сербов три безответных мяча. Авторами забитых мячей в этой игре стали Андрей Ярмоленко, Владислав Ванат и Александр Караваев.
Таким образом, киевское «Динамо» по сумме двух встреч победило со счетом 9:2 и пробилось в следующий раунд квалификации, где теперь сыграет против шотландского «Рейнджерс».
Отметим, киевское «Динамо» отказалось от всех традиционных приветственных ритуалов перед матчами с белградским «Партизаном» во втором отборочном раунде Лиги чемпионов.
Причина в том, что «Партизан» в начале июля участвовал в «Братском кубке», предсезонном турнире в Москве, в котором сыграл с московскими ЦСКА и «Динамо».
Киевское «Динамо» играло с «Партизаном» 23 июля в Люблине (Польша) и сегодня в Белграде.