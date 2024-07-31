Киевское «Динамо» разгромило союзников московского ЦСКА в квалификации Лиги чемпионов 31.07.2024, 23:04

1,276

Киевляне победили белградский «Партизан» с общим счетом 9:2.

Киевское «Динамо» обыграло белградский «Партизан» (союзников московского ЦСКА) и в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

На этот раз подопечные Александра Шовковского отправили в ворота сербов три безответных мяча. Авторами забитых мячей в этой игре стали Андрей Ярмоленко, Владислав Ванат и Александр Караваев.

Таким образом, киевское «Динамо» по сумме двух встреч победило со счетом 9:2 и пробилось в следующий раунд квалификации, где теперь сыграет против шотландского «Рейнджерс».

Отметим, киевское «Динамо» отказалось от всех традиционных приветственных ритуалов перед матчами с белградским «Партизаном» во втором отборочном раунде Лиги чемпионов.

Причина в том, что «Партизан» в начале июля участвовал в «Братском кубке», предсезонном турнире в Москве, в котором сыграл с московскими ЦСКА и «Динамо».

Киевское «Динамо» играло с «Партизаном» 23 июля в Люблине (Польша) и сегодня в Белграде.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com