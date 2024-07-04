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Мигранты сменили тактику

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  • 4.07.2024, 15:56
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Мигранты сменили тактику

Последние три дня они начали штурмовать белорусско-латвийскую границу.

В последние дни увеличилось количество попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы. Как пишет «Зеркало», об этом сообщает Государственная пограничная охраны Латвии.

Всего за минувшие сутки латвийским пограничникам удалось предотвратить незаконное пересечение границы 62 мигрантами.

В комментарии латвийским СМИ начальник Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс заявил, что поток мигрантов возрос в последние три дня.

«В последние три дня мы сталкиваемся с достаточно интенсивным потоком лиц, желающих попасть в Латвию нелегально. Вчера было предупреждено таких 62 попытки, позавчера — 51, а до этого — 47. За последние три дня мы снова видим, что желающие нелегально проникнуть в Латвию активизировались непосредственно в направлении Латвии, и, соответственно, их количество уменьшилось в соседних с нами странах — Литве и Польше», — сказал он.

Для примера, 3 июля белoрусско-польскую границу нелегально пытались перейти более 30 человек, сообщает Пограничная служба Польши, 2 июля из Беларуси в Польшу пытались попасть почти 50 человек, 1 июля — только 20.

В Литве за последние три дня было зафиксировано 0 попыток нелегального пересечения границы.

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