«Можно ли рвать соседские яблоки, если ветка дерева свисает на мой участок?»2
- 7.07.2024, 6:00
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Ответила юрист.
«Соседская яблоня разрослась так, что половина веток на нашем участке. Могу ли я забрать себе эти яблоки? Ведь они же на моем участке растут», - спросил у «АиФ» житель Мозыря.
Нет, нельзя, пояснила адвокат юридической консультации Центрального района Минска Кристина Якута-Марчук.
Деревья, произрастающие в границах земельных участков, предоставленных для коллективного садоводства и дачного строительства, являются собственностью лиц, которым предоставлены земельные участки.
В силу гражданского законодательства плоды принадлежат лицу, использующему это имущество на законном основании, если иное не предусмотрено законодательством или договором об использовании этого имущества. Поэтому плоды на яблоне соседа — это его собственность.
Если соседское дерево по каким-то причинам мешает вам, то можно для начала попросить соседа срезать ветку. Если он не согласится, то обратиться в суд с иском к соседу об устранении препятствий в осуществлении права владения и пользования земельным участком, например пересадить яблоню или вообще спилить.