В Жлобине электричка сбила восьмилетнюю девочку
- 7.07.2024, 2:30
Машинист пытался затормозить, но не успел.
Несчастный случай произошел вечером 5 июля. Восьмилетний ребенок возвращался со школьной площадки домой через железнодорожные пути.
На нерегулируемому железнодорожном переходе девочка пропустила приближавшийся слева грузовой состав и стала переходить пути. Но она не заметила электричку, которая шла с другой стороны.
Машинист заметил ребенка, подал звуковой сигнал и экстренно затормозил, но поезд не успел остановиться. Ребенок скончался на месте.
Проверку по данному факту проводит Жлобинский районный отдел Следственного комитета.