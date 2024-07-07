В Жлобине электричка сбила восьмилетнюю девочку 7.07.2024, 2:30

Машинист пытался затормозить, но не успел.

Несчастный случай произошел вечером 5 июля. Восьмилетний ребенок возвращался со школьной площадки домой через железнодорожные пути.

На нерегулируемому железнодорожном переходе девочка пропустила приближавшийся слева грузовой состав и стала переходить пути. Но она не заметила электричку, которая шла с другой стороны.

Машинист заметил ребенка, подал звуковой сигнал и экстренно затормозил, но поезд не успел остановиться. Ребенок скончался на месте.

Проверку по данному факту проводит Жлобинский районный отдел Следственного комитета.

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