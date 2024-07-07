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Командующий ВМС ВСУ: В украинском флоте должны быть подводные лодки

  • 7.07.2024, 4:05
Командующий ВМС ВСУ: В украинском флоте должны быть подводные лодки
иллюстративное фото

Это скажется на ситуации в акватории Черного моря.

Украине нужны подводные лодки, ведь наличие такого класса судов в составе украинского флота позволит распространить его деятельность на всю акваторию Черного моря.

Об этом заявил командующего ВМС ВСУ вице-адмирала Алексея Неежпапы.

По данным Неижпапы, в командовании Военно-морских сил ВСУ считают, что украинский флот в Черном море должен пополниться подводными лодками.

- Мы думаем об этом, она необходима для нас - подводная лодка. Мы не берем во внимание большие подводные лодки, для Черного моря они не нужны, но подводные лодки должны быть в составе Военно-морских сил, - отметил командующий ВМС.

По его словам, наличие такого класса судов в составе украинского флота позволит распространить его деятельность на всю акваторию Черного моря.

- Остановиться только возле Одессы - это значит не иметь ничего. Мы должны смотреть дальше, мы должны быть в Черном море и использовать Черное море вдоль всей плоскости, - подчеркнул Неижпапа.

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