Евро-2024: Нидерланды в волевом матче обыграли Турцию 7.07.2024, 0:16

И вышли в полуфинал.

Завершился матч ¼ финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Турции. Сборная Нидерландов одержала победу в матче со счетом 2:1 и вышла в 1/2 финала Евро-2024.

На 35-й минуте счет в матче открыл турецкий защитник Самет Акайдын, замкнув подачу с фланга полузащитника Арды Гюлера.

На 70-й минуте матча сборная Нидерландов сравняла счет в матче: отличился защитник Стефан де Врей. Спустя шесть минут нидерландцы смогли выйти вперед: защитник Дензел Думфрис прострелил вдоль ворот соперника, а турецкий защитник Мерт Мюльдюр в борьбе с Коди Гакпо послал мяч в свои ворота.

В полуфинале Нидерланды сыграют с Англией.

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