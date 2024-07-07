В Крыму взорвался и горит ключевой газораспределительный узел 7.07.2024, 8:06

фото: Getty Images

Зарево видно за десятки километров.

В Алуштинском районе в оккупированном Крыму в субботу вечером 6 июля вспыхнул газораспределительный узел. Горит между поселками Малый Маяк и Виноградный Алуштинского района, по дороге на нудистский пляж.

Как рассказывают очевидцы, пожару предшествовал мощный взрыв. Сейчас зарево видно за десятки километров, в том числе в Алуште, сообщают украинские СМИ.

Так называемый «региональный главк» МЧС РФ уточнил, что «под Алуштой горит газораспределительный узел, спасатели и лесники работают на месте, чтобы не допустить распространение огня».

Так называемая «глава администрации Алушты» предупреждает, что в городе возможно полное или частичное выключение газа из-за возгорания на газопроводе. Более того, она не исключает, что 7 июля город останется без газа на весь день.

Пожар тушат 34 спасателя, используется 11 единиц техники.

Оккупационная глава мэрии Алушты Огнева подтвердила, что 7 июля газа не будет, в связи с чем нужно «сохранять спокойствие».

Уже после часу ночи в МЧС РФ сообщили, что пожар под Алуштой локализован. Тушение пожара продолжается на площади 1500 кв, «оно тормозится из-за тяжелого доступа на горной местности».

В свою очередь, местные жители рассказывают, что огонь уже перекинулся на лесной массив.

Во втором часу ночи сообщается, что «на ликвидацию пожара на газопроводе и в лесу» направлена дополнительная группировка сил и средств МЧС России. Как рассказали на местных телеканалах, в общей сложности к тушению уже привлечено более 50 человек и 14 единиц техники.

В настоящее время газоснабжение приостановлено для 30 тыс. абонентов Алушты и еще 1700 жителей пригорода Алушты. Речь идет о 14 населенных пунктах в районе города.

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