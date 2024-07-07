СМИ: У Медведева диагностировали смертельную болезнь 7.07.2024, 8:10

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Замглавы Совбеза РФ находится в подавленном состоянии.

Экс-президент Российской Федерации, а нынче заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев получил подтверждение смертельно опасной болезни.

На протяжении последнего месяца он прошел массу диагностик и сдал большое количество анализов, которые подтвердили, что у Дмитрия Медведева онкология, а именно, рак простаты, пишет прокремлевский ресурс, передает Диалог.UA.

Собеседники прокремлевского ресурса утверждают, что у российского политика рак простаты. Эта болезнь, согласно определенным данным, является второй ведущей причиной смерти от онкологии среди мужчин. Помимо прочего, в материале также есть информация и о том, что Медведев находится в подавленном состоянии.

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