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СМИ: У Медведева диагностировали смертельную болезнь

  • 7.07.2024, 8:10
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СМИ: У Медведева диагностировали смертельную болезнь

Замглавы Совбеза РФ находится в подавленном состоянии.

Экс-президент Российской Федерации, а нынче заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев получил подтверждение смертельно опасной болезни.

На протяжении последнего месяца он прошел массу диагностик и сдал большое количество анализов, которые подтвердили, что у Дмитрия Медведева онкология, а именно, рак простаты, пишет прокремлевский ресурс, передает Диалог.UA.

Собеседники прокремлевского ресурса утверждают, что у российского политика рак простаты. Эта болезнь, согласно определенным данным, является второй ведущей причиной смерти от онкологии среди мужчин. Помимо прочего, в материале также есть информация и о том, что Медведев находится в подавленном состоянии.

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