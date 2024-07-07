В парке Челюскинцев на аттракционе оторвались тросы 7.07.2024, 8:24

Пострадали люди, на месте было много скорых.

В парке Челюскинцев в Минске вечером 6 июля произошло ЧП. На одном из аттракционов упали кабинки с людьми из-за обрыва тросов.

В администрации Первомайского района объяснили, что сломался механизм подъема/опускания кабинок, пишут «Минск-Новости».

«Пострадали не менее четырех человек, включая детей. Они доставлены в больницу скорой помощи четырьмя экипажами», — сообщили в администрации.

Другие данные предоставил механик парка. По его словам, пострадали три человека, в том числе ребенок.

«У всех легкие ушибы и царапины. Кабинки упали с высоты 3-4х метров. Один ребенок очень сильно испугался и его забрала скорая. Из-за криков посетители начали массово вызывать скорую помощь, поэтому было так много карет», — заявил дежурный механик.

Он отметил, что кабинки упали с высоты 3-4 метров. Судя по видео от очевидцев, сломался детский аттракцион с лебедями.

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