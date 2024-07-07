ВСУ уничтожили очень редкую российскую машину «Клен-1» 7.07.2024, 8:28

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Она предназначена для управления артиллерийской батареей.

Украинские военные уничтожили очень редкую машину управления батареи 1В18 «Клен-1». Об этом сообщает военно-политический обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко в своем телеграм-канале.

На одном из кадров операторов FPV-дрона обозреватель заметил «Клен-1». Машина предназначена для управления артиллерийской батареей.

Она построена на базе БТР-50ПБ и производилась с 1970-х годов. Коваленко отмечает, что за все время полномасштабной войны украинские военные уничтожили только 4 1В18 «Клен-1». Первые две в середине 2022 года, а еще одну в апреле 2024, а затем в июле нынешнего года.

По своим характеристикам «Клен» уже устаревшая машина, которая не подходит к современным реалиям боя. Ее разработали для обеспечения артиллерийских подразделений полевой артиллерии. Для этого она оборудована специальным оборудованием, которое разместили в поворотной башне, из которой удалили все вооружение. На машине оставили один пулемет ПКМ с боекомплектом в 600 патронов. Кроме всего «Клен-1» имеет ночной прибор наблюдения ННП-21, прибор управления огнем ПУО-9М и прочее.

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