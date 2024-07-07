Российский наемник из Шри-Ланки попал в плен и изучил «второе имя» Путина

Российский наемник из Шри-Ланки попал в плен и изучил «второе имя» Путина1
- 7.07.2024, 8:32
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Военный плохо владел русским языком, но быстро усвоил главное.
В боях под Волчанском на Харьковщине, где армия РФ продолжает попытки наступления, в украинский плен попал российский наемник из далекого островного государства Шри-Ланка в Индийском океане.
Видео с пленным опубликовал в своем Telegram-канале военный обозреватель Юрий Бутусов.
Как оказалось, защитник «русского мира» недостаточно владел русским языком и даже не знал «настоящего» имени главнокомандующего оккупационной армией, президента РФ Владимира Путина. Но очень быстро научился правильно его называть.