Cтали известны все полуфиналисты чемпионата Европы по футболу

Cтали известны все полуфиналисты чемпионата Европы по футболу1
- 7.07.2024, 8:34
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Матчи пройдут 9 и 10 июля.
6 июля определился последний полуфиналист футбольного Евро. Сборная Нидерландов отправила домой команду Турции.
Главным событием вокруг этого матча, конечно, была дисквалификация защитника Мериха Демирала. Он забил два мяча в поединке против австрийцев, а затем отпраздновал победу «волчьим салютом», что в УЕФА сочли неприемлемым и забанили футболиста на две игры.
Первые десять минут — постоянное давление нидерландцев. Но турки не дрогнули и сами стали постепенно переходить в нападение. Они и открыли счет. После углового была атака вторым темпом. Хавбек мадридского «Реала» Арда Гюлер навесил в штрафную, и Самет Акайдин головой вогнал мяч в сетку.
Во втором тайме «оранжевые» приступили к основательному наступлению. Они не стеснялись грузить своих нападающих передачами верхом. Турки же при случае проводили быстрые контратаки. Одна из них привела к опасному штрафному — Гюлер попал в штангу. А через десять минут только реакция голкипера спасла нидерландцев от гола после выстрела Кенана Йылдыза.
«Оранжевые» отыгрались в стиле соперника: подача с фланга — меткий удар головой.
На этом они не остановились и добили соперника. Быстрая перепасовка, перевод мяча с фланга на фланг, и Коди Гакпо выскочил из-за спины защитника — 2:1. В концовке турки могли отыграться, но нидерландцам повезло и счет больше не изменился.
Любопытный факт: только в этом четвертьфинале не было дополнительного времени.
Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала
6 июля. Нидерланды — Турция — 2:1 (де Врей, 70, Гакпо, 76; Акайдин, 35).
В полуфиналах сыграют: 9 июля. Испания — Франция (22.00). 10 июля. Нидерланды — Англия (22.00).