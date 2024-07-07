Загулял Витек 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

7.07.2024, 8:59

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Так дела не делаются.

Премьер Венгрии Виктор Орбан, страна которого, в силу ротации, на полгода возглавила Евросоюз, напоминает пустившегося в загул парня с периферии, попавшего в столичный город. Беспробудная пьянка, где ночь мешается с днем, и в конце «ой, где был я вчера, не пойму, хоть убей». Загулял Витек.

Съездил к Зеленскому, сгонял к Путину – результат ноль. Затем направился в Карабах и сразу же анонсировал новый «сюрприз» - поездку еще в одну страну. Зачем? Кем себя вообразил?

В Евросоюзе возмущены. Так дела не делаются.

Но что до этого Орбану? Похоже, что он – человек из небольшой европейской страны, где дела идут не слишком хорошо, решил вообразить себя (совсем как Путин) деятелем большого европейского масштаба. И, разумеется, так же, как и Путин, выдавать свою провинциальную глупость за истины, к которым мир должен прислушаться.

Езди, Витя, езди и гуляй. Ничего это не изменит. В итоге все равно придется вернуться в свою провинциальную сторону. Останутся воспоминания. Как у героя Высоцкого. «Помню, Клавка была, и подруга при ней, и целовался я с ними, с обоими».

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