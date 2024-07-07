Магазин одежды в Буда-Кошелево стал безумно популярным благодаря суровому мужине в рекламе 1 7.07.2024, 9:19

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Ближе к потенциальным клиентам еще никто в мире не был.

Сколько бы ни говорили мировые бренды о необходимости использовать в рекламе реальных людей вместо профессиональных моделей, им все равно не переплюнуть магазин одежды и обуви в Буда-Кошелево. Ближе к потенциальным клиентам еще никто в мире не был, пишет nashaniva.com.

Называется магазин в социальных сетях Modern Clothing Shop — все в лучших традициях нейминга белорусских небольших городов. Но на вывеске написано скромное «Модерн». В инстаграме рилзы магазина набирают десятки тысяч просмотров. А самое вирусное видео — более миллиона. Секрет бешеной популярности — суровый мужчина в годах и смешные комментарии.

Можете не сомневаться: здесь вам предложат образ на любой случай. Вот, например, что советуют приобрести криптовалютчикам.

— Настоящий криптоэнтузиаст носит свитшот турецкого производителя, удлиненные шорты с накладными кармашками. На ногах у криптомена аэрфорс, носки с тремя полосками. Пользуется туалетной водой «Биткоин». И это даст прирост 10 иксов.

Есть в арсенале магазина и «образ для бывалого жениха, который точно знает, что нужно женщинам». Женский голос за кадром обещает, что любая невеста скажет жениху «Да», даже если для него это не первый брак.

Хотите изменить сферу деятельности и начать работать тарологом? И для этого уже предусмотрен лук:

— Таинственности образу добавит знак волка на ремне. Он точно привлечет новых клиентов и проложит вам путь на «Битву экстрасенсов». В таком образе вы будете выглядеть по-настоящему загадочным, особенно если вас попросят сделать натальную карту, матрицу судьбы или расклад на любовь.

В магазине знают обо всех молодежных трендах. Сотрудники Modern Clothing Shop позаботились даже о стиле тех, кто любит тапать хомяка.

— Теперь тыкать хомяка можно не только быстро, но и стильно. Перед вами образ настоящего хамстерфана. Профессиональный охотник на монеты носит хлопчатобумажную оверсайз футболку и худи с птичкой. Напряженно нажимает на экран в легких карго брюках без карманов.

Мужчину-модель зовут Николай Марза. Кажется, внезапная популярность его не смущает. Мужчина не без иронии отвечает на комментарии тех, кто пытается шутить над его образами.

Подписчики ценят советы экспертов магазина и даже сами просят помочь придумать образ, например, для поездки на шашлыки. Кстати, благодаря вирусным видео, в Modern Clothing Shop начали приезжать блогеры из других городов. Говорят, действительно все «спешл фо ю» — еще и за смешные деньги.

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