С ног на голову Anti-Colorados, Defence-Line

7.07.2024, 9:35

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А товарищи из Талибана все это знают на зубок.

Ранее мы публиковали небольшой обзор того, как в России решают вопросы дефицита учителей в школах и врачей в глубинке. В общем, удивительным было только то, что именно почтальоны теперь будут работать врачами сельской местности, а вот насчет педофилов, которые прошли Вагнер – все понятно. Ведь они уже знают, как правильно обращаться с детьми, а потому – им прямая дорога в учительскую, а потом и в класс. Кстати, у них же там возродили пионерлагеря и почему-то еще не слышно, чтобы матерых специалистов по детям направляли в эти самые лагеря развлекать детей и одновременно внедрять в них патриотизм.

На тот момент еще не было известно о том, что прорыв совершен еще в одном направлении, хотя предположить нечто подобное уже вполне можно было после «питерского экономического форума». Тогда стало известно о том, что большая группа афганских товарищей из научно-просветительского общества «Талибан» отправилась в регионы для того, чтобы поделиться с местными крестьянами своими методами повышения урожая. Ведь это лишь на первый взгляд кажется, что там нет ничего сложного – посеял себе сельскохозяйственную культуру и собирай урожай, в положенное время.

Но все не так просто. Надо знать когда, как и чем делать надрезы на урожае, чтобы сок стекал как надо и как все надо правильно обработать, чтобы получить качественных героин. Опять же, многие считают, что гашиш это – элементарный продукт, но на самом деле, и здесь есть множество подводных камней и особенностей. Упустишь какую-то мелочь и товар уже – не тот. А товарищи из Талибана все это знают на зубок и готовы поделиться опытом с крестьянами.

Между прочим, другая группа отправилась для общения с педагогами, которым тоже есть что рассказать и поделиться опытом. Скажем так, брутальные педофилы могут преподавать только отдельные предметы и только с определенного возраста, а вот у талибов имеется обширный опыт, который позволяет решительно раздвинуть рамки школьной программы. Причем, этот опыт настолько оригинальный, что не во всех учебниках по судебной медицине такое можно найти, в качестве примера.

И вот теперь там случился прорыв еще в одной области, которая вообще-то должна бы стать основной и самой первой, в отношениях этих двух режимов, но только сейчас этот вопрос встал в полный рост. В общем, Путин заявил о том, что движение Талибан безусловно является союзником его федерации, по части борьбы с терроризмом. Напомним, даже в самой федерации с 2003 года он считается террористической организацией, более того, даже Совбез ООН его признал террористической организацией, но Путина это не смутило, да и не должно было смутить, поскольку сама федерация уже откровенно стала террористическим государством. А в таком случае действует старый принцип: «Если невозможно победить преступность (терроризм), ее можно возглавить».

В общем, там все окончательно встало с ног на голову и теперь там с терроризмом борются в обнимку с Хамасом, хуситами, Талибаном и прочими, а террористами считают цивилизованный мир. И кстати, когда они рассказывают что-то о мире, то надо понимать, что под миром они понимают его прямую противоположность. Так что оболтусы, которые рассказывают про «формулу мира» – ездят на розовой пони, в белом плаще и с зеленым роялем под мышкой.

Anti-Colorados, Defence-Line

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