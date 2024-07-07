«Нет цели быстро отбить деньги, это место — про кутюр» 7.07.2024, 9:43

Белоруска открыла шоурум украшений в стиле винтажного музея.

Аккуратную деревянную дверь в историческом здании на ул. Богдановича даже не сразу заметишь. Вокруг — прогуливающиеся по жаре минчане и туристы, величественное здание Большого театра, фонтаны, сквер, спокойствие тихого центра. Заходим внутрь — и картинка концептуально меняется: полумрак, антикварная мебель, уместившаяся на двух крохотных этажах, винтажные детали и «разбросанные» по шкафам и комодам украшения. Владелец локации — Анна Мордвинова. Вот уже более пяти лет девушка создает украшения, но недавно решила открыть шоурум, который не совсем про бизнес, а скорее про инвестиции в городскую среду, а также в свой комфорт как творца, пишет onliner.by.

От нархоза до создания украшений

Сейчас у Анны есть свой магазин Amur, в нем представлены штучные украшения ручной работы. А начиналось все иначе. В сферу красоты и моды Анна пришла, перепробовав несколько других профессий, все они однажды перестали доставлять ей удовольствие.

— Я окончила Нархоз, работала по специальности в сфере логистики, немного пробыла в ресторанном бизнесе, параллельно увлекалась моделингом. Работа моделью сопровождалась перевоплощениями: одежда, макияж, украшения. С тех пор мне захотелось творчески развиваться в сфере красоты: делать что-то необычное и интересное для нас, девочек. Выбирала между созданием одежды и украшений. Остановилась на последнем, так как ниша была довольно свободна, выбора красивых и качественных украшений было мало: либо массмаркет с плохим качеством, либо ювелирка со старомодным дизайном.

Сперва я создавала украшения для подружек и знакомых. Многим нравилось, и они покупали изделия уже в качестве подарков для своих близких. Потом я решила завести Instagram и попробовать развить это хобби. Делала все интуитивно.

Бренд украшений Amur официально появился в 2019 году. Несмотря на то что белорусские дизайнеры в то время уже активно развивались, к украшениям ручной работы люди все еще относились с настороженностью. Рынок был свободен. Сегодня ситуация изменилась: тренд на украшательство себя, сумок и телефонов породил огромное количество брендов. Известно, что продвигать товар лучше всего там, где конкуренты уже проторили дорожку. У Анны на этот счет свое мнение:

— Продвигать бизнес сложно всегда, просто раньше были проблемы одного плана, теперь — другого. В первый год выручка в 1000 рублей казалась неплохим результатом, но сейчас выросла расходная часть, и этой суммы очень и очень мало. Появилась новая проблема — ограничение масштабирования, ведь я делаю все своими руками, мой ресурс ограничен — доход, соответственно, тоже. Также нужно платить за аренду помещения.

Наличие шоурума действительно накладывает ответственность и ведет к дополнительным расходам. Вероятно, именно поэтому белорусские бренды украшений зачастую ограничиваются корнерами в мультибрендовых магазинах или салонах красоты. Иметь шоурум просто невыгодно, ведь есть опасность работать в минус. Но Анна рискнула.

— Раньше я делала украшения на кухне и передавала их покупателям либо по почте, либо при личной встрече в метро или на улице. Помещение — это следующий этап, когда я почувствовала в себе силы, поняла, что готова выйти на совершенно другой уровень, который принесет мне новых клиентов. Шоурум всегда был моей мечтой.

В один момент я поняла, что даже если этот проект не будет прибыльным, то он хотя бы будет имиджевым.

Квест: найти недорогое помещение в центре Минска

На протяжении двух лет Анна просматривала все возможные ресурсы по аренде коммерческих помещений. Некоторые предложения в Минске поражали: например, за право аренды маленького места площадью в 10 квадратных метров возле ГУМа просили $35 тыс. Помещение на Богдановича досталось тоже методом перепродажи права аренды. Так как оно находится в государственной собственности, месячная аренда за него весьма подъемная — около 500 рублей, включая коммунальные услуги.

Ремонт начался весной 2023 года. И первая проблема, связанная с этим, оказалась самой очевидной и самой дорогой: входная группа. Выглядела она так: наглухо закрытая металлическая дверь, железная решетка на окне, выгоревший зеленый козырек - одним словом, никакой эстетики. Вряд ли в такую дверь вообще хотелось бы заходить за украшениями. Нужно было срочно что-то менять.

Так как здание является исторической ценностью, замена дверей потребовала долгих и упорных согласований.

— Необходимо было получить разрешение в Минкульте. По закону необходимо было найти научного руководителя, изучить архивы, написать научно-исследовательскую работу и сделать эскиз двери, которая не будет нарушать историческую ценность здания. В архивах информации об этом здании не было, фотографий в интернете — тоже. Повезло, что за металлической конструкцией оказались элементы старой деревянной двери. На создание научной работы и поиск исторических материалов было потрачено около 1000 рублей. В итоге Минкульт одобрил проект нового дизайна.

Появилась необходимость поставить именно деревянные двери.

— Неожиданностью стал момент, когда я узнала, сколько стоят хорошие деревянные двери.

На входную группу я потратила около $4 тысячи в эквиваленте. Это была самая большая трата в процессе ремонта. Приняв ее, с остальными я справилась проще.

Еще один квест: сделать ремонт в историческом здании

После того как была готова входная группа, начался ремонт. С самого начала было понятно, что без дизайнера не обойтись. Но с ними у девушки не заладилось. Топовые специалисты просили от $10 тысяч из расчета за проект очень миниатюрного помещения в 30 «квадратов», а начинающие специалисты никак не могли правильно визуализировать запрос.

— Стало понятно, что много времени тратится впустую. Молодые дизайнеры не понимают эргономику пространства: например, ставят посередине тумбу, которую невозможно обойти ни справа, ни слева. Или делают помещение очень светлым, лишая его романтики. Одна попытка, вторая, третья… Все начинающие дизайнеры давали настолько плохой результат, что решила больше к ним не обращаться.

В итоге пришлось действовать своими силами. Без дизайн-проекта на руках делать ремонт довольно сложно, так что приходилось работать наугад: демонтаж, электрика, расстановка мебели.

— Одной из самых сложных и затратных частей ремонта стал демонтаж. Звучит просто, но на самом деле это очень дорогая процедура, потому что в его стоимость входят не только сами работы, но и вывоз мусора за город, захоронение отходов и так далее. С отделкой стен нам немного повезло: кирпич решили сохранить, так как он поддерживает стиль исторического здания и хорошо сочетается с идеей интерьера.

Первый этаж выделен для экспозиции украшений, а второй стал мастерской, в которой теперь Анна эти украшения создает.

Без учета мебели на все работы, ремонт и открытие шоурума ушло около 25 тысяч рублей.

Зачем тратиться на антиквариат и винтаж в интерьере?

Анна со своим мужем — большие поклонники винтажа. Это их семейное увлечение. Они постоянно находятся в поиске каких-то ценных образцов, а с появлением шоурума стало понятно: он станет не просто магазином, а чуть ли не музеем винтажных находок.

— На момент создания шоурума в нашей семейной коллекции уже было несколько вдохновляющих винтажных предметов искусства с историей. Они и легли в основу интерьера.

Одним из главных приобретений стало антуражное пианино — австрийский антиквариат, которому более ста лет. Несмотря на почтенный возраст, инструмент все еще в исправном состоянии, на нем можно играть. Пианино было куплено по объявлению.

— Люди избавлялись от бабушкиных вещей в связи с ремонтом, искали новых хозяев в том числе для пианино. Мы купили его за 800 рублей.

Дивану напротив пианино тоже около ста лет. Он достался паре в очень плохом состоянии — его пришлось отреставрировать и заново обтянуть тканью. Сам диван стоил 1000 рублей, а на его обновление ушло еще 800.

Картина над диваном является репродукцией работы Айвазовского «Девятый вал». Купили у минской семьи, которой она досталась от прабабушки.

Журнальный столик с мраморной столешницей и латунными ножками был произведен в Голландии в довоенные времена. Комод во французском стиле, напоминающий убранство покоев короля Людовика XIV, служит подставкой для экспозиции украшений, но ранее был подарен паре родителями.

Анна видит прямую связь между любовью к винтажу и стилем украшений бренда Amur.

— Без прошлого невозможно настоящее. Я, как творческий человек, связанный с модой, интересуюсь искусством и историей, иногда ищу вдохновение в работах других художников. Мода и создание украшений — это тоже искусство.

Напрашивается вопрос: неужели бизнес, основанный на создании украшений своими руками, когда-нибудь окупит все эти дорогие покупки? Зачем так расточительно обставлять интерьер? Но пара относится к покупке антиквариата как к инвестиции. Украшения — отдельно, антиквариат — отдельно.

— Винтажные вещи и предметы мебели, которые вы видите, — это наша семейная коллекция, и она не имеет отношения к бизнесу, — отвечает Анна. — Шоурум создавался прежде всего как мастерская, пространство для души. У нас первоначально не было цели быстро отбить вложенные деньги. Несмотря на то что бизнес прибыльный, вложения отобьются нескоро.

Но не стоит забывать, что предметы антиквариата со временем только прибавляют в цене. Так что лет через десять они запросто могут окупить весь сделанный ремонт.

Антиквариат — это не только хорошая инвестиция, но и предметы искусства, которые являются интересным украшением шоурума. Так как мы живем в городе, который любим, решили сделать что-то красивое и необычное для Минска.

Ну и наконец про бизнес

За недолгий срок существования шоурума идея уже оправдала себя.

— В этом месяце только за счет случайных посетителей, которые проходили мимо и решили зайти, уже окупилась аренда помещения.

Спрашиваем: насколько вообще прибыльное это дело — создание украшений?

— Дело прибыльное, — уверена Анна. — Надо понимать, что стоимость материалов напрямую зависит от их качества, а расходы — это не только материалы, но и время, опыт, процесс поиска и создания, аренда, налоги, реклама и так далее. Сверхприбыли у меня нет, но и проект еще молодой, только начинает развиваться, и уже очевидно, что, кроме удовольствия от занятия любимым делом, я получаю чистую прибыль.

Фурнитуру и натуральные камни Анна закупает не только в Беларуси, но и в России, Южной Корее, Европе. Используется латунь с позолотой или родиевым покрытием, а также ювелирная сталь. Камни исключительно натуральные: розовый кварц, жемчуг, оникс, гематит.

— Цены для моего сегмента достаточно демократичные. Кольца стоят от 30 до 70 рублей, браслеты — от 50 до 80, колье — от 80 до 200. Несмотря на то что я часто нахожусь в мастерской, посетителей принимаю по предварительной записи. Это позволяет мне планировать рабочий день и создать комфортную обстановку, в которой я смогу уделить время каждому гостю, помочь ему с выбором, сделать персональную доработку или стилизовать готовый образ. Но если я на месте, двери Amur открыты — буду рада всем посетителям.

В планах у Анны — развивать потенциал шоурума, организовывать встречи, лекции, но при этом сохранять кулуарность атмосферы и ту самую кутюрность, которую поддерживает винтажный интерьер.

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