Колумбийский пехотинец ликвидировал нескольких россиян под Харьковом

Колумбийский пехотинец ликвидировал нескольких россиян под Харьковом1
- 7.07.2024, 9:51
Боец с позывным Centauro имел 25 лет военного опыта.
Колумбийский военный, который воевал в Украине против РФ, в эксклюзивном интервью поделился своим военным опытом и рассказал об участии в боевых операциях в Украине.
Боец с позывным Centauro имел 25 лет военного опыта не только в Колумбии, но и в других странах, включая Украину. Он в течение 3 месяцев участвовал в примерно 5 миссиях.
В интервью с главным редактором Цензор.НЕТ Юрием Бутусовым, военный вспомнил о ликвидации нескольких российских солдат. Боец выразил уважение к своим сослуживцам и отметил важность дисциплины и мотивации украинских военных.
26 июня военнослужащий погиб в бою за Украину под Харьковом.