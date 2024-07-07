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Колумбийский пехотинец ликвидировал нескольких россиян под Харьковом

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  • 7.07.2024, 9:51
Колумбийский пехотинец ликвидировал нескольких россиян под Харьковом

Боец с позывным Centauro имел 25 лет военного опыта.

Колумбийский военный, который воевал в Украине против РФ, в эксклюзивном интервью поделился своим военным опытом и рассказал об участии в боевых операциях в Украине.

Боец с позывным Centauro имел 25 лет военного опыта не только в Колумбии, но и в других странах, включая Украину. Он в течение 3 месяцев участвовал в примерно 5 миссиях.

В интервью с главным редактором Цензор.НЕТ Юрием Бутусовым, военный вспомнил о ликвидации нескольких российских солдат. Боец выразил уважение к своим сослуживцам и отметил важность дисциплины и мотивации украинских военных.

26 июня военнослужащий погиб в бою за Украину под Харьковом.

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