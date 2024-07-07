В Волгограде взорвалась канализационная станция друга Путина 2 7.07.2024, 9:58

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Стали известны новые подробности ЧП.

Взрыв газа произошел на канализационно-насосной станции ООО «Концессия водоснабжения» в Красноармейском районе в Волгограде. Жертвами ЧП стали как минимум два человека. Точное число пострадавших пока неизвестно, поскольку люди остаются под завалами, сообщает Следственный комитет РФ. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ (ст. 216 УК РФ), передает The Moscow Times.

Это не первое громкое ЧП, связанное с «Концессией водоснабжения». Так, осенью 2022 года в Волгограде прорвало канализационную трубу, которая находилась на балансе у компании. В результате нечистоты затопили значительную территорию города и попали в Волгу, а без воды тогда остались 200 тыс. местных жителей. Позже при проверке выяснилось, что срок эксплуатации лопнувшей трубы был истекшим.

В 2023 году волгоградские «Концессии тепло- и водоснабжения» перешли под контроль «Волгоградоблэлектро» и «Корпорации развития Волгоградской области». До этого деятельностью компаний управляло Закрытое акционерное общество «Лидер», входящее в группу компаний банка «Россия», совладельцем которого является близкий друг президента Владимира Путина Юрий Ковальчук.

Юрий Ковальчук занимает 49-е место в списке Forbes с состоянием в $2,7 млрд. Его племянник Кирилл — управляющий директор компании «АБР Менеджмент». Брат Михаил — президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Сын Борис с весны этого года занимает должность замруководителя Контрольного управления президента.

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