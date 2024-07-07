«На двоих в месяц тратим до 1700 рублей» 10 7.07.2024, 10:05

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Белорусская семья без детей рассказала о своем бюджете на еду.

Сайт onliner.by опубликовал историю о тратах белорусской семейной пары на еду:

— Меня зовут Алла, мне 32 года, мы с Виталей (муж, 35 лет) живем и работаем в Минске. Муж трудится в офисе, моя работа связана с организацией обслуживания мероприятий. Детей пока не планируем. Сами с Полесья, после учебы в столице остались жить здесь. Есть свое жилье и машина. Домашних питомцев нет.

За годы совместной жизни мы выработали систему распределения совместного бюджета таким образом, что в долевом соотношении на продукты (а также на кино, кафе, кофе) тратим 20% (сумма варьируется от месяца к месяцу и зависит от премий и бонусов). Получается примерно 1500—1700 рублей в месяц.

Строгий учет мы не ведем, таблицы не заполняем, чеки не собираем. Оба придерживаемся философии «Еда — основа жизни», в связи с чем наш выбор продуктов определяется такими критериями, как качество (подразумеваются свежесть и состав), вкус, желание питаться с пользой для здоровья.

Мы оба не курим и никогда не курили. Алкоголь сейчас не пьем совсем: муж — года четыре точно, я — около двух лет. Мы и раньше были не особо склонны, могли позволить пару бокалов игристого в день рождения, на Новый год или на семейном празднике. Решение отказаться от алкоголя не связано ни с религиозными, ни с физиологическими аспектами. Начали как эксперимент и поняли, что нам классно и весело без «допинга».

Продуктовая корзина формируется таким образом, что в холодильнике всегда есть молочка (молоко, творог, твердый сыр, сливочное масло, яйца), кусок слабосоленой красной рыбы, обязательно зелень, овощи, фрукты. На постоянной основе едим орехи (кедровый, грецкий, миндаль и кешью). В квартире не найти сахар (заменяем его медом), и мы полностью отказались от продуктов глубокой переработки. Сервисами доставки еды не пользуемся.

Покупаем продукты по месту жительства в ближайших больших магазинах — в основном это «Гиппо», «Санта», «Евроопт». Зелень, овощи и фрукты с весны до поздней осени покупаем только на местном рынке «Серебрянка». На экорынки не ездим, уникальные продукты не покупаем.

По структуре питания картина такая, что муж завтракает рано, около восьми утра. Из года в год это творог (граммов 100) с медом и орехами и чашка черного чая без сахара. У меня первый прием пищи ближе к 13:00 — определяю его как завтрак, перетекающий в обед (это обусловлено режимом работы, так как смена может закончиться и в два-три ночи, поэтому и подъем ближе к одиннадцати утра). Ем я разнообразно, много и вкусно — никакого унылого творога! Самые популярные завтраки — овсянка на молоке с ягодами; скрэмбл с авокадо, рыбой и тостом; различные смузи-боулы; тонкие блинчики с джемом; тост с творожным сыром, руколой и мясом; ПП-хачапури.

Обедает муж в столовой одного из корпусов БНТУ: вкусно, дешево и недалеко от офиса. Собирать ссобойки смысла нет. Комплексный обед (мясо или рыба плюс гарнир, салат и напиток) обходится в 8—10 рублей. Если брать суп, будет еще плюс 3 рубля.

Я не обедаю, обожаю в этом промежутке времени выпить крепкий кофе с горьким шоколадом. Иногда могу съесть яблоко или банан. Итого траты на обеды составляют около 250 рублей.

Ужин — некий совместный ритуал. Мы готовим еду, делимся своими впечатлениями о прошедшем дне, обсуждаем совместные планы. Предпочтение отдаем свежеприготовленным блюдам. Ни у кого нет желания стоически завтра доедать вчерашнее — это первый фактор. Второй — мне больно выбрасывать остатки еды, какие-то излишки и запасы, которые начали портиться. Поэтому готовим мы только на раз. Стоит отметить, что на готовку по времени закладываем максимум 40 минут — это наш предел ожидания.

Варианты ужина разные: запеченные овощи с рыбой (любим скумбрию, покупаем цельную форель); стейк из говядины прожарки медиум со свежим салатом; различные вариации пасты (с креветками, с говядиной в томатном соусе, с соусом песто, карбонара); рис с мясом и салатным миксом. Ужинаем до восьми вечера, чтобы был запас в часа четыре перед сном.

Раз в сезон у меня включается режим запасливой белки, когда я делаю домашние заготовки: пельмени, вареники, голубцы. Такие заморозки идут на ужин, когда нет настроения или сил на готовку. Летом замораживаю килограммов пять ягод на зимние «простудные» компоты. Это максимум запасов.

Что нас объединяет, так это страсть к кофе. Я выпиваю чашки четыре за день, муж — три стабильно. Совместная традиция — это после ужина выехать в центр города на кофе. Три вечера в неделю есть возможность провести вместе. На кофе уходит 150 рублей в месяц.

Хочу выделить несколько наблюдений и лайфхаков, которые упрощают жизнь и позволяют экономить деньги:

У всех магазинов есть дисконтные карты. Также обратите внимание на возможности своей банковской карты. У нас ежемесячный кешбэк от «Альфа-Банка» составляет порядка 30—40 рублей — приятный бонус.

«Свой» человек на рынке. У меня несколько «своих» продавцов, качество и цена продуктов всегда супер. Закупаемся мы два раза в неделю, за одну закупку отдаем примерно 40 рублей. Итого на овощи, фрукты и зелень тратим 300 рублей.

Основательная закупка раз в неделю и строго по списку, иначе ситуация потенциально опасная. Насмотренный со временем лайфхак: закупаемся в будний день, обычно это четверг (общий выходной), в десять-одиннадцать утра. Гипермаркет безлюдный, выкладка товаров идеальная, нет очередей — быстро и удобно. Средний чек — 100 рублей, по итогам месяца выходит около 500.

В магазин я беру свои тканевые сумки.

Блок продуктов типа «сладенькое к чаю» мы из закупки исключили. После 30 лет каждый из нас обнаружил, что вес пошел вверх медленно, но уверенно. Подумали, что сглаз или порча, а потом поняли, что зло кроется в этих самых эклерах и конфетах к чаю, а чаще всего тянет на них после ужина. Иногда, когда очень хочется, берем мороженое или булочки. Финансово очевидный плюс: экономия — 30 рублей с каждой закупки точно. Тут есть нюанс, ведь я обожаю сладкое. Раз в месяц покупаю себе то, что хочу. Это набор типа чипсов, орешков в глазури, конфет, батончиков. Лимит — 50 рублей.

Не брать больше, чем нужно. Лучше докупить, чем потом выкинуть.

Приоритет сезонности. Закупаемся ягодами, овощами, фруктами, когда пришло их время.

Экспериментирую с недорогими продуктами.

Изучаю рецепты блюд в интернете, подсматриваю у кулинарных блогеров что-то новое, открываю интересные сочетания в поездках. Внедряю в рацион непопулярные крупы (киноа, полба, булгур). Из последних приготовленных блюд — крем-суп из красной чечевицы с гренками и беконом; булгур с овощами в духовке; тушеные говяжьи хвосты — это очень вкусно. В целом к субпродуктам мы относимся положительно. Отварной говяжий язык — хорошая замена колбасе, а суп из куриных сердечек — максимально бюджетный и вкусный вариант обеда. Такие блюда гастрономически интересны и вписываются в рамки экономии бюджета.

Чтобы внести яркие краски, жить красиво и беречь нервную систему, мы официально приглашаем друг друга на свидания за пределами квартиры. Согласовываем время, определяем место. Дарим друг другу мелкие подарки, нет-нет да и цветы бывают, чему я очень рада! Мой формат свиданий — это вкусные завтраки на летней террасе или ужины в ресторане. Свидания мужа — с легким ощущением экономии: поход в кино, парк аттракционов с последующим ужином стритфудом, поход на суши никто не отменял, может пригласить покататься по вечернему Минску и заехать потом за самым вкусным хот-догом и кофе. Романтичную натуру ничем не скрыть! Устраиваем такие вылазки стабильно раз в неделю, по финансам за месяц это ориентировочно рублей 400.

И напоследок: экономия — дело добровольное, которое определяется финансовыми возможностями каждого. Кто-то воспринимает экономию как вид спорта, составляя сводные таблицы и ведя учет всех затрат, кто-то тренирует смекалку и знает 1000 рецептов из куриного филе, кто-то в экономии видит наказание. Для меня экономия — это рациональное потребление, некая самодисциплина и один из способов прокачать кулинарные навыки.

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