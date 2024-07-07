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«Героев» ваших свиньи съели

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  • Игорь Эйдман
  • 7.07.2024, 10:12
  • 4,778
«Героев» ваших свиньи съели
ИГОРЬ ЭЙДМАН

Рано или поздно тренд дойдет и до Кремля.

Новосибирские свиньи успешно проводят свою СВО (свинскую военную операцию) по демилитаризации и денацификации могил российских оккупантов. Из новостей: «Российское госТВ выпустило репортаж о свиньях, сбегающих от фермера, делающего колбасу под Новосибирском. Как сообщается, добегая до кладбища, они разрывают могилы «героев СВО». Вероятно, свиньи чувствуют запах тел и пытаются ими полакомиться».

Свиньи оказались намного умней посланных на убой россиян. Они сбежали от своего хозяина и не дали сделать из себя колбасу.

Говорят: бог не выдаст - свинья не съест. Российских оккупантов и бог выдал, и свиньи съели. Быть съеденным свиньей - естественный конец «героя СВО». Рано или поздно кремлевские человекообразные свиньи и своего пахана так же сожрут.

Игорь Эйдман, «Телеграм»

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