«Героев» ваших свиньи съели

«Героев» ваших свиньи съели5
- Игорь Эйдман
- 7.07.2024, 10:12
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Рано или поздно тренд дойдет и до Кремля.
Новосибирские свиньи успешно проводят свою СВО (свинскую военную операцию) по демилитаризации и денацификации могил российских оккупантов. Из новостей: «Российское госТВ выпустило репортаж о свиньях, сбегающих от фермера, делающего колбасу под Новосибирском. Как сообщается, добегая до кладбища, они разрывают могилы «героев СВО». Вероятно, свиньи чувствуют запах тел и пытаются ими полакомиться».
Свиньи оказались намного умней посланных на убой россиян. Они сбежали от своего хозяина и не дали сделать из себя колбасу.
Говорят: бог не выдаст - свинья не съест. Российских оккупантов и бог выдал, и свиньи съели. Быть съеденным свиньей - естественный конец «героя СВО». Рано или поздно кремлевские человекообразные свиньи и своего пахана так же сожрут.
Игорь Эйдман, «Телеграм»