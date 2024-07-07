Загадка Древнего Египта: в пирамиде Хеопса обнаружили три предмета 2 7.07.2024, 10:20

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Ученые до сих пор не знают, что это такое.

Несмотря на почти 200 лет раскопок и археологических исследований в Гизе, из самой знаменитой пирамиды Древнего Египта ученым удалось достать всего 3 предмета. Эти древние артефакты известны под названием «Реликвии Диксона» и их нашли в 1872 году археологи Уэйнман Диксон и Джеймс Грант. До сих пор ученые не знают, что это такое, пишет IFLScience.

Двое археологов обнаружили 3 артефакта внутри Великой пирамиды Гизы, она еще известная под названием пирамида Хеопса, когда изучали вентиляционный канал, который ведет из «Камеры царицы». После обнаружения артефактов предполагалось, что эти предметы могли быть инструментами, которые использовались строители знаменитой гробницы. Но точное предназначение древних артефактов остается загадкой и сегодня. Археологи высказывают разные мнения и споры продолжаются.

Несмотря на почти 200 лет раскопок и археологических исследований в Гизе, из самой знаменитой пирамиды Древнего Египта ученым удалось достать всего 3 предмета

Фото: Wikipedia

Уэйнман Диксон сохранил два из обнаруженных предметов, и они сейчас хранятся в Британском музее в Лондоне. Артефакты представляют собой небольшой каменный шарик и медный предмет с крючком в форме хвоста голубя. Предполагается, что эти предметы являются инструментами, которые использовали строители пирамиды, но также это могут быть предметы имеющие религиозное значение. Некоторые ученые считают, что их поместили в пирамиду, чтобы душа фараона Хеопса могла покинуть погребальную камеру и отправится в загробную жизнь.

Уэйнман Диксон сохранил два из обнаруженных предметов, и они сейчас хранятся в Британском музее в Лондоне. Артефакты представляют собой небольшой каменный шарик и медный предмет с крючком в форме хвоста голубя

Фото: Wikipedia

Джеймс Грант увез з собой третий предмет, представляющий собой 13-сантиметровый кусок кедрового дерева, который когда-то был частью более крупного деревянного объекта внутри пирамиды. В 1940-х годах дочь Гранта передала этот предмет Абердинскому университету, но он сразу же исчез.

Только в 2019 году ученые обнаружили этот предмет в коробке для сигар в азиатской коллекции университета. Тогда же египтологи смогли изучить этот древний артефакт. Радиоуглеродный анализ показал, что впервые его создали в период между 3341 и 3094 годами до нашей эры, то есть более чем за 500 лет до строительства пирамиды Хеопса.

Только в 2019 году ученые обнаружили этот предмет в коробке для сигар в азиатской коллекции университета

Фото: CNN

Несмотря на это, ученые до сих пор не могут с уверенностью сказать, что это за предмет. Некоторые исследователи считают, что он мог быть частью измерительной линейки, которую использовали строители пирамиды.

Если бы ученые получили доступ к более крупному предмету, из которого произошел этот фрагмент, можно было бы сказать точнее о его предназначении. Но этот крупный предмет застрял в недоступной полости внутри пирамиды и в последний раз его видели с помощью роботизированной камеры в 1993 году.

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