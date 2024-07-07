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«Кадыровцы» выкрали Z-военкора Романова и заставили принести извинения на камеру

  • 7.07.2024, 10:28
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«Кадыровцы» выкрали Z-военкора Романова и заставили принести извинения на камеру

В российской армии вспыхнул серьезный конфликт.

Оккупанты из подразделения «Ахмат» (так называемые «кадыровцы») похитили известного Z-военкора Романова. Пропагандиста заставили приносить извинения на камеру. В деталях конфликта разбирался Диалог.UA.

В ночь на 5 июля Романов выпустил видео о ситуации на границе Белгородской (РФ) и Харьковской (Украина) областей. Там он, среди прочего, упомянул, что «кадыровцы», отправленные на этот участок фронта, предпочитают не рисковать, а сидят в тылу, прячась за спины солдат срочной армии.

«На границе у нас в Белгородской области, вот прям на границе, стоят срочники. Такая реальность. «Тиктокеры» («кадыровцы» - ред.) стоят за ними. А срочники у нас впереди», - заявил тогда Z-пропагандист.

Сразу после этого начали ходить слухи, что обиженные «кадыровцы» устроили «охоту» на Романова и очень активно его ищут. Это оказалась правдой. Уже через двое суток Z-военкор не только удалил нашумевшее видео с упоминанием «тиктокеров», но и записал ролик с извинениями.

Пропагандист сообщил, что на данный момент находится «в гостях» у подразделения «Ахмат».

«Хочу внести ясность… Недавно я выпустил видео, в котором дал свою субъективную оценку по состоянию дел в Харьковской области… Сегодня имел возможность побеседовать с командиром подразделения «Ахмат» Апти Аллаудиновым… Мне было наглядно доведено, как устроено все. Не буду вдаваться в подробности, как. И мне стало ясно, что подразделения «Ахмат» стоят вместе со срочниками на «нуле», то есть непосредственно на линии соприкосновения. Сказанное мною выше в видео (...) неверное… За что приношу перед вами и перед подразделением «Ахмат» свои извинения. Впредь буду тщательнее проверять информацию», - заявил Романов.

Блогер Майкл Наки, комментируя конфликт Романова с «кадыровцами», пришел к выводу, что Z-военкоры на самом деле являются пустым местом без права на личное мнение и свободу слова.

«Z-ники, запомните: вы никто. Вы будете лизать сапоги всем, кто прикажет вам лизать сапоги. Вы не солдаты удачи, вы обслуга, которая не имеет права открывать рот на своих хозяев или их вассалов. С «Ахматом» отдельно смешно. До Пригожина они доехать не смогли, зато до любых критиков в тылу доезжают очень быстро. Уже и Ходаковский извинялся, и остальные. Круговорот ни**ожеств в российской армии», - написал блогер.

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