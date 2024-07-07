Поддельной купюре в 50 долларов из Гродно — около 20 лет 1 7.07.2024, 10:35

2,226

Стала известна необычная история фальшивки.

Недавно в Гродно всплыла поддельная 50-долларовая банкнота. Горожанка хотела обменять ее в отделении банка, но кассира деньги насторожили, и не зря. Оказалось, купюра действительно выпущена Федеральной резервной системой США, однако изначальный ее номинал — пять долларов. Кто-то «облагородил» денежный билет нулем, тем самым увеличив его номинал в десять раз. Увидев эту новость, один из наших читателей рассказал историю «мастера». Оказывается, этой фальшивке уже очень много лет, пишет zerkalo.io.

Имя собеседника изменено для его безопасности. Это человек, проработавший много лет в силовых структурах.

«По-моему, в большинстве случаев деньги они сбывали на рынках»

— Я был удивлен, увидев эту купюру, — описывает свои эмоции от увиденной новости Сергей. — Если мои предположения верны, то у какого-то человека (например, у женщины из Гродно или ее знакомого, от которого она, по ее словам, получила эти деньги) эта банкнота пролежала лет 20. Никогда в Беларуси не слышал о других подобных случаях подделки, поэтому сделал вывод, что это, скорее всего, та же ситуация.

Стартовала она в Гродно в начале 2000-х. Сначала несколько поддельных 50-долларовых фальшивок всплыло в областном центре. Затем подобные купюры стали появляться в Лиде, которую в то время следователи между собой называли «беларусским Чикаго».

— Ежедневно в начале рабочего дня мы получали республиканскую и областную сводку. Доводили ее до всех — от сотрудников ДПС до следователей ОБЭП, инспекторов ИДН и участковых. В ней сообщалось, что произошло в стране и, например, в Гродненской области за сутки, — вводит в курс дела собеседник. — Читаешь и замечаешь: в Лиде фальшивка «вылезла», прошло месяц-полтора — бах! — вторая, затем третья. Понятно, идет серия. Все на ушах. Появление каждой новой подделки — это новое уголовное дело. Фальшивомонетничество считается тяжким преступлением. За их раскрытие, скажем так, сильно напрягают.

Все фальшивки, которые появлялись в Лиде, были одного номинала — 50 долларов. Выясняя, откуда в этом деле ноги растут, следователи вышли на группу из пяти человек. Один из них купюры изготавливал, четверо распространяли. Насколько помнит Сергей, сбытчики — парень и три девушки.

— По-моему, в большинстве случаев деньги они сбывали на рынках. Тогда было принято рассчитываться долларами. Они покупали какую-нибудь мелочь, условно, у пожилого человека с плохим зрением. Из-за того, что незаконные валютно-обменные операции наказывались, продавец старался быстренько спрятать купюру и дать сдачу, — объясняет Сергей схему, которую позже обсуждали в силовых структурах. — Дальше люди приходили с этими деньгами в банк, и все вскрывалось. Либо же человек сам понимал, что с купюрой что-то не так, и обращался в милицию.

По словам собеседника, чтобы привязать фальшивку к изготовителю, нужно было «идти по обратной цепочке». У людей спрашивали: «От кого подделка? Как к вам попала?» Так в деле появились фигуранты.

Оказалось, изготовитель — украинец. Насколько помнит Сергей, на родине мужчину разыскивали силовики. По какому делу, он не знает. Но, чтобы от них скрыться, иностранец залег на дно в Беларуси. С подельниками они жили в Лиде на съемной квартире. У тех в биографии тоже нашлось место для уголовного прошлого.

— Они воришки, жили по малинам, по притонам, — коротко описывает их собеседник.

«Как нужно было зачистить места склейки, чтобы человек, взявший купюру, ничего не почувствовал»

Из разговоров с коллегами Сергей пришел к выводу, что изготовитель работал «ювелирно». Для дела он использовал две оригинальные купюры — пяти и 50 долларов. Последнюю он где-то копировал на «простом ксероксе», так как «цветных тогда не было».

— В углу, рядом с цифрой пять, он зачищал банкноту минимальной наждачкой (с самой мелкой зернистостью. — Прим. ред.), делая небольшое углубление, — рассказывает Сергей. — В отксеренных банкнотах вырезал цифры 50 и надпись «fifty» (потому что на пяти написано «five»). Затем незаметно их вклеивал, затирал места стыковки и подкрашивал. Позже клал эту купюру, условно, в книгу, а ту засовывал под шкаф недели на две.

Насколько помнит Сергей, купюры «мастер» множил на обычной бумаге А4. Чтобы уменьшить толщину вырезанных элементов, с обратной стороны он их также зачищал наждачкой.

— Купюры зеленоватые, а ксерокс черно-белый, поэтому подделку он подкрашивал. Как? Возможно, зеленым карандашом, который потом растушевывал, — предполагает собеседник. — Все это очень тонкая работа. Я бы сказал, он ювелир-фальшивомонетчик. Представьте, как нужно было зачистить места склейки, чтобы человек, взявший купюру в руки, ничего не почувствовал. Насколько помню, доллары в то время проверяли на ощупь по портрету президента. Он должен быть шершавым. Таким он и оставался.

Однако изображение глав США «ювелир» на купюрах не менял. А на то, что вместо Улисса Гранта, который напечатан на 50-долларовой банкноте, на подделке оставался Авраам Линкольн с пятерки, люди внимание не обращали.

От бывших коллег Сергей слышал, что на изготовление одной купюры у мужчины уходило недели две-три. Почему так долго, он не знает. Предполагает, «у него такая метода».

— Возможно, после того как купюра полежит под прессом, он ее доставал, смотрел, насколько, допустим, заметны или нет места склеек, что-то подчищал, переклеивал, — шутит собеседник. — Думаю, особого профита в сбыте этих денег не было. Просто он умел их делать и этим пользовался. Это придавало ему авторитет. Он был старшим, а остальные участники работали на него.

Об одной из фигуранток коллеги рассказывали Сергею смешную историю. Незадолго до того как следователи поняли, что она причастна к делу, мошенница отбыла срок за кражу. На допрос ее привезли летом. В тот день на улице стояла невыносимая жара, а на женщине была розовая шуба-«чебурашка».

— Ее достали из какого-то притона. Она три дня как освободилась и балдела, — рассказывает собеседник. — Оказалось, за кражу ее задержали в декабре и забрали как раз в этой шубе.

«Может, просто рука была набита на полтинник»

По информации Сергея, 50-долларовые купюры мошенники изготавливали около года. Насколько он помнит, всего следователи нашли приблизительно 15 банкнот. Собеседник не исключает, их могло быть и больше. Хотя, спустя много лет после этой истории он ничего похожего в сводках не встречал и от коллег не слышал.

— Следователи обоснованно могли считать, что доказали все эпизоды. Вряд ли кто-то из них предполагал, что какой-то человек умудрится хранить эту купюру 20 лет, а потом придет с ней в обменник, — смеется мужчина. — Мне кажется, банкнота, которая всплыла в Гродно, все-таки из того периода. Этот способ трудоемкий и затратный, ведь испортить пятерку можно на раз-два.

Сергей вспоминает, что всех обвиняемых по делу судили по статье 221 УК (Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег). Мужчины и женщины попали в колонию. На какой срок, собеседник не знает, как и то, почему работали они именно с 50 долларами. Возможно, предполагает, это была самая оптимальная из банкнот. С сотни на рынке не всегда нашлась бы сдача, да и приглядывались бы к ней более пристально.

— А может, просто рука была набита на полтинник, — рассуждает он.

По наблюдениям Сергея и рассказам бывших коллег, история с подделкой 50-долларовой банкноты в домашних условиях — редкое преступление для начала 2000-х. В большинстве случаев, говорит он, фальшивки попадали в Беларусь с востока, где их печатали «в промышленных масштабах».

— Полагаю, приходили они из стран, которые враждуют с США. Таким образом там, видимо, надеялись подорвать доверие к американской валюте, — делится предположениями мужчина. — Думаю, там это поддерживалось на уровне государства, ведь чтобы изготовить суперподделку, нужно хорошее оборудование. В 99 процентах случаев печатали они 100-долларовые купюры. Над пятидесятками, двадцатками там никто не заморачивался. Сотки поступали в Беларусь волнами и также волнами всплывали.

Какие еще фальшивые банкноты в 50 долларов находили в Лиде?

В наши дни в Лиде не раз всплывали поддельные 50-долларовые банкноты. Прошлой осенью один из горожан оправил фальшивую купюру в банкомат, чтобы пополнить баланс. Когда на него вышли, объяснил: купюру приобрел на рынке за границей, о том, что она поддельная, не догадывался.

Были и случаи с изображением на 50 долларах Авраама Линкольна. Такую банкноту житель райцентра принес в обменник в начале 2023-го. Позже милиционерам мужчина рассказал, что нашел ее, убирая дом, что достался ему по наследству. К слову, здесь надпись «fivedollars» сохранена.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com