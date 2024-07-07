«За час собрала пятилитровое ведро» 4 7.07.2024, 10:50

Белорусы хвастаются, как много в лесу черники.

Ученые не скрывают: в этом году черника белорусов радует. Особенно жителей Гомельщины, где отмечают повышенную урожайность ягод. Те, кто решил в эти летние дни не сидеть дома, а собрать лесных даров на варенье или на продажу, с радостью показывают в своих TikTok полные корзинки и ведра. В то же время другие жалуются, как непросто ягоду продать, пишет zerkalo.io.

По оценкам ученых из НАН, меньше всего черники этим летом в Витебской области. Однако, судя по TikTok жителя Верхнедвинского района Александра, жителям региона не стоит из-за этого расстраиваться. Больше недели молодой человек ходит в лес за ягодами и каждый день выкладывает видеоотчет. На кадрах полные ведра «черного золота».

— Собрал два ведерочка, — похвастался он, как потрудился 5 июля. — Собирать сегодня было очень классно, погода не жаркая. Шел небольшой дождик.

За день до этого Александр собирал ягоды с напарником. На двоих у них получилось четыре ведра. Вопреки впечатляющим кадрам, знакомый мужчины расстроен.

— В этом сезоне мороз все напрочь убил, — жалуется он.

Судя по TikTok Алеси, она из Брестской области. Этот регион вместе с Минской и Могилевской областями ученые в этом сезоне ставят на второе место по количеству ягод в лесу. На кадрах, которые постит в своем аккаунте девушка, тоже полные ведра черники. Как-то она похвасталась, что чуть больше чем за час собрала пятилитровое ведро.

В комментариях одна их пользовательниц написала, что за полтора часа комбайном собирает десять литров.

Еще в конце июня выкладывать свой черничный урожай в TikTok начала Снежана из Столбцовского района.

— Такія ягады збіраць адно задавальненне. Здаецца, што яны самі проста плывуць табе ў рукі, — говорит на видео девушка.

А еще она предупреждает, что в лесу хватает клещей, поэтому стоит быть осторожными.

Нужно сказать, что такой огромный урожай черники радует не всех. Пользователь @Teplichnyy_dvizh пожаловался, что хоть ягод и много, но продавать ее непросто. Не покупают.

— Вторая половина дня, [всего] три литра продали, а еще литров 70 [осталось], — возмущен он тем, как идет торговля в Бресте. — Вот вам и заработок на чернике.

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