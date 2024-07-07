Разведчики ГУР нанесли удар по важным объектам РФ в Дебальцево и Новолуганском
- 7.07.2024, 10:58
Поражены центр логистики и ценная станция Р-330Ж «Житель».
Украинские разведчики ударили по двум объектам россиян на территории временно оккупированной Донецкой области. Оба удара произошли 6 июля.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
«6 июля разведчики департамента активных действий ГУР МО Украины во взаимодействии с подразделением аэроразведки 45-й отдельной артиллерийской бригады обнаружили и нанесли огневое поражение по двум военным объектам государства-агрессора России на временно оккупированной территории Донецкой области», - говорится в сообщении.
Какие объекты поражены:
в Дебальцево разведчики ударили по логистическому центру. Там захватчики хранили оборудование для танков и боеприпасы;
в Новолуганском ГУР сожгло дорогую российскую автоматизированную станцию постановки препятствий Р-330Ж «Житель».