Разведчики ГУР нанесли удар по важным объектам РФ в Дебальцево и Новолуганском 7.07.2024, 10:58

Поражены центр логистики и ценная станция Р-330Ж «Житель».

Украинские разведчики ударили по двум объектам россиян на территории временно оккупированной Донецкой области. Оба удара произошли 6 июля.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

«6 июля разведчики департамента активных действий ГУР МО Украины во взаимодействии с подразделением аэроразведки 45-й отдельной артиллерийской бригады обнаружили и нанесли огневое поражение по двум военным объектам государства-агрессора России на временно оккупированной территории Донецкой области», - говорится в сообщении.

Какие объекты поражены:

в Дебальцево разведчики ударили по логистическому центру. Там захватчики хранили оборудование для танков и боеприпасы;

в Новолуганском ГУР сожгло дорогую российскую автоматизированную станцию постановки препятствий Р-330Ж «Житель».

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