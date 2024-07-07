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Белоруска упала в купальский костер возле дома культуры в Дзержинском районе

  • 7.07.2024, 11:06
Белоруска упала в купальский костер возле дома культуры в Дзержинском районе
иллюстративное фото

Среди пострадавших — также 8-летний мальчик.

За минувшие сутки два человека получили ожоги после падения в костер. В Дзержинском районе пострадала 42-летняя женщина, в Жлобинском — 8-летний мальчик, сообщила пресс-служба МЧС.

Инцидент произошел в ночь на 7 июля в агрогородке Путчино Дзержинского района Минской области. По предварительной информации, 42-летняя женщина упала в костер возле сельского дома культуры. У нее загорелась одежда.

Пострадавшую доставили в больницу. У нее диагностировали ожоги.

Аналогичный случай произошел в агрогородке Лукский Жлобинского района Гомельской области. В ночь на 7 июля в больницу поступил 8-летний мальчик. Он получил ожоги в результате падения в костер в парке.

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