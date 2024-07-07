«Путин не способен на решительное наступление» 7.07.2024, 11:07

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Армия РФ не случайно выбрала Торецк для главного удара.

Тот факт, что российская оккупационная армия концентрирует основные усилия на восточном фланге фронта, свидетельствует о том, что у врага нет достаточных резервов, чтобы пойти в решительное наступление стратегического уровня. Армия РФ пытается отвлекать Силы обороны Украины на южные и северные участки фронта и одновременно концентрировать силы на востоке, а именно на Торецком направлении. Здесь враг хочет расширить плацдарм для достижения минимальных целей своей «СВО».

Соотношение сил Украины и России приближается к паритету, но для того, чтобы ВСУ могли пойти в наступление, западные союзники должны предоставить Украине именно такие силы и средства – не для обороны, а для натиска. Тем временем в Кремле ожидают выборов в США и надеются лишить нашу страну поддержки партнеров.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал директор военных программ Центра Разумкова, военный эксперт Николай Сунгуровский.

– Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский посетил воюющие на востоке подразделения и заявил, что интенсивность боевых действий снизилась, но линия активного фронта увеличилась. По его словам, главная проблема – комплектация подразделений мотивированными и качественно подготовленными военнослужащими, необходимы средства РЭБ и ПВО. В то же время главком отметил, что «на нашей стороне есть преимущество в количестве и качестве боевых коптеров, в первую очередь бомберов и FPV-дронов». Соглашаетесь ли вы с такими оценками сложившейся ситуации на фронте? Какие цели может ставить враг?

– То, о чем сказал Сырский, – констатация факта, той ситуации, которая сейчас сложилась на фронте. Вопрос лишь в том, к чему будет прибегать враг.

Как я вижу ситуацию? Мы наблюдаем большую активность на восточном направлении и отвлекающие действия на юге и севере, но все зависит от того, какие резервы есть у врага и какие у нас. Если бы у врага были достаточные резервы, то та стратегия, какую россияне используют – удары по нескольким направлениям, – походила бы на поиск слабых мест и свидетельствовала бы о том, что они способны превратить тактические успехи в стратегические. То есть они были бы способны стягивать на выбранное направление резервы и совершать решительное наступление.

Но оказывается, что резервов у врага недостаточно, равно как их недостаточно и у нас. Собственно, об этом и сказал Сырский: самая большая проблема – это комплектация личным составом и техникой. Ведь война ведется возможностями, а это комплексная величина, которая зависит и от наличия личного состава, и от его обученности, и от наличия в руках оружия.

По этим показателям у нас сложился примерный паритет, хотя в средствах поражения, особенно в воздухе, враг над нами преобладает. И в этом наша проблема. Именно поэтому Сырский говорит о том, что нам нужно укрепить ПВО.

Однако все равно пока речь идет о паритете, а не о перехвате инициативы у врага и не о переходе к контрнаступлению. Думаю, перейти к контрнаступлению мы сможем только тогда, когда наши партнеры окажут помощь именно для этого – не для обороны, а для наступательных действий, а также когда мы сможем обеспечить соответствующие резервы. Ведь это совсем другие задачи, требующие совершенно иных возможностей.

– По сообщениям Генерального штаба ВСУ, враг существенно активизировался на Торецком направлении. По мнению американского Института изучения войны, речь идет не о хаотичной активизации, а о части оперативного замысла врага. Там предполагают, что враг планирует добиться успеха в районе Торецка, а затем продвинуться либо в Часов Яр, либо в Покровск. Считаете ли вы, что действительно может быть какой-то особый план?

– Плана здесь пока нет. Но при отсутствии достаточных резервов враг вынужден концентрировать свои усилия на одном направлении. Похоже, именно это направление враг выбрал, чтобы расширить плацдарм и оттуда достигать своих минимальных целей – выхода на административную границу Донецкой области.

– Вы сказали, что на юге и на севере враг предпринимает отвлекающие действия, в то время как главные усилия сконцентрировал на востоке. Могут ли Силы обороны воспользоваться этим, добиться успехов именно на этих участках фронта?

– Это уже замысел Генерального штаба.

– Но можно ли использовать эту ситуацию в нашу пользу?

– Однажды мы уже воспользовались такой возможностью под Харьковом и Херсоном. Но и враг тоже учится на своих ошибках. Так что здесь вопрос в том, кто кого переиграет.

– Соглашаетесь ли вы с мнением, что в течение оставшихся до выборов в США месяцев Путин попытается достичь наибольшего успеха на украинском фронте, наибольших территориальных достижений, чтобы иметь хорошие карты на руках тогда, когда, возможно, сменится глава Белого дома. Предполагаете ли вы, что здесь есть определенная взаимосвязь?

– Да, конечно. Путин преследовал такие цели – ослабить Запад, разрушить единство Европы и США, блокировать военную помощь Украине. А для этого нужно воспользоваться процессами выборов в этих странах, приходом к власти если не сторонников Кремля, то хотя бы каких-то нейтральных лиц, которые могли бы затормозить процесс предоставления Украине помощи.

Если это не выходит, остается даже не окно, а форточка возможностей. И Путин, конечно, пытается ею воспользоваться.

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