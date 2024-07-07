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При какой температуре в помещении белорусы могут требовать сокращение рабочего дня?

  • 7.07.2024, 11:22
При какой температуре в помещении белорусы могут требовать сокращение рабочего дня?

Адвокат пояснила.

Не все белорусы знают, что законодательными нормами предусмотрено сокращение рабочего дня при определенной температуре в помещении (в офисе, на производстве).

Юрист Вероника Шпаковская перечислила, при какой температуре и на сколько наниматель должен сократить рабочий день сотруднику и можно ли уменьшать при этом зарплату.

«При температуре воздуха выше допустимых величин наниматель наравне с использованием мер защиты от воздействия температуры воздуха (например, это может быть установка кондиционеров) должен уменьшить время пребывания работников в таких условиях», — сказала Шпаковская.

Так, в офисе при температуре выше 28,5°С рабочий день должен длиться не больше 7 часов, при 29°С – 6 часов, 29,5°С– 5,5 часа. Если сотрудник отказывается выполнять свою работу из-за жары, он обязан сообщить об этом работодателю в письменном виде.

Такой отказ обуславливается тем, что высокая температура в рабочем помещении создает непосредственную опасность для жизни и здоровья человека, передала пояснения юриста газета («Аргументы и факты в Беларуси» https://aif.by/dontknows/pri_kakoy_temperature_rabochiy_den_mozhet_byt_sokrashchen).

Шпаковская дополнила, что сокращение рабочего дня при этом не должно сопровождаться уменьшением зарплаты. А за нарушение санитарно-эпидемиологических и гигиенических норм и правил наниматель может получить административную ответственность по ст. 17.5 КоАП Беларуси. Штраф для индивидуального предпринимателя при этом — до 200 базовых величин (до 8000 рублей), для юридического лица — до 500 базовых (до 20 000 рублей).

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