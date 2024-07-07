Батальон «Гроза» показал боевые действия в Серебрянском лесу 7.07.2024, 11:30

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Украинские гранатометчики выбивают оккупантов.

Украинские защитники (показали ) свои боевые будни на линии передовой, проходящей в Серебрянском лесу на Луганщине.

Одними из них являются бойцы третьего батальона «Гроза» президентской бригады «Буревий» Национальной гвардии Украины. Видео опубликовано в соцсетях военного формирования.

На кадрах показаны гранатометчики из «Грозы», отражающие штурмы российских оккупантов в местности, которая больше не похожа на лес.

В настоящее время один из объектов природно-заповедного фонда Луганской области, ботанический заказник местного значения Серебрянский от вражеских обстрелов становится все больше похож на поле.

Территория некогда исполненной жизни леса имеет площадь более 10 гектаров. Там с конца лета 2022 года проходит линия обороны. Россия продолжает уничтожать украинские земли, в результате чего природно-заповедный объект превратился в выжженную землю.

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