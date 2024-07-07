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Лукашенко признал серьезные проблемы со здоровьем

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  • 7.07.2024, 11:35
  • 18,046
Лукашенко признал серьезные проблемы со здоровьем

Накануне диктатору стало плохо на саммите ШОС в Астане.

Александр Лукашенко признал, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем и «нуждается в отдыхе». Об этом он заявил 6 июля на республиканском празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей»). Ранее сообщалось, что ему стало плохо в Астане во время саммита ШОС.

Диктатор сообщил, что тяжело перенес последние дни и хотел бы некоторое время побыть на востоке Беларуси. Видео фрагмента его выступления сегодня утром опубликовала пресс-служба.

«Я хотел бы с вами поделиться своими мыслями. Они для вас будут, наверное, очень важны. Июль месяц — всегда тяжелые времена для меня. Очень много массовых мероприятий. А самое трудное — это когда огромное количество людей, и каждый, глядя на тебя, в тебе что-то ищет: где-то проклинает… где-то еще что-то. И это огромное количество людей очень влияет на человека, особенно такие, как парад и прочие торжественные мероприятия. И еще дополнительно наложилась нагрузка, связанная с Казахстаном, Астаной, за 4000 километров отсюда. Я это говорю для того, что трудные такие дни», — сказал диктатор.

Вечером 5 июля телеканал «Дождь» сообщил, что состояние Лукашенко во время визита на саммит ШОС в Астане резко ухудшилось. Журналисты ссылались на собственные источники. По данным «Дождя», проблемы со здоровьем у Лукашенко начались 3 июля, через несколько часов после прилета в Астану.

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