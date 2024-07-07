«300 долларов за тур за грибами, 400 — чтобы попасть в закрытый чат» 2 7.07.2024, 11:52

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Белорусский грибник продает свои знания.

Белорус Александр Горбацевич предлагает небанальную для нашей страны услугу: тур за грибами, пишет nashaniva.com.

Александр ведет блог в инстаграме, где периодически публикует фото и видео со своей успешной тихой охоты. Результаты впечатляют. Например, он может собрать целый багажник подосиновиков разных видов за полдня.

В одном из видео мужчина рассказывает, что сбором грибов занимается более 30 лет, из них последние 10 на профессиональной основе. А блог ведет два года.

Александр говорит, что равных в разведке грибных мест ему нет: ведь одно дело собрать грибы, которые выросли где-то возле твоей дачи, и совсем другое — найти их, если ты живешь в Минске, где месяц не было дождя. Поэтому путешествует он в поиске добычи по всей стране. Мужчина скромно называет себе лучшим проводником в царство леса.

Среди услуг, которые предлагает опытный грибник, наиболее эксклюзивная — индивидуальный грибной тур. Он готов за деньги взять с собой на тихую охоту одного, максимум двух человек.

— Мы едем в лес, когда идет волна белых грибов или подосиновиков — когда их можно собрать в большом количестве. Во время поездки я провожу для вас обучение, делюсь всеми своими наработками, какими-то нюансами.

Цена впечатляет: 300 долларов, если ехать одному, и 350, если с другом. Но Александр успокаивает:

— Как минимум треть или половину этой стоимости вы отобьете в этот же день, потому что вы соберете много грибов. Посчитайте их по среднерыночной цене, и у вас выйдет такая сумма. Плюс у вас останутся знания и грибное место, в которое вы можете поехать через два дня и собрать столько же грибов.

Александр говорит, что для своего спокойствия придумал страховку (на случай, если кто-то соберет грибы раньше, чем приедет он с участником тура): если не удастся собрать более 10 литров грибов, то стоимость тура меньше на 50%.

При этом нельзя самому выбрать дату тура — и взять, например, заранее отгул на работе посреди недели.

— Я вам пишу, что завтра мы выезжаем в 4 или даже в 3 утра — в зависимости от того, где грибы. Ведь окно возможностей — от нескольких часов до нескольких дней. Поэтому имейте ввиду, что не все так просто.

В комментариях у Александра спросили, сколько он хочет получить за то, чтобы просто дать координаты грибного места. Грибник ответил, что это стоит 100 долларов.

Мужчина также рассказал, что в прошлом году его просили сделать более дешевые групповые туры за грибами. Но он отказывался, так как не хотел, чтобы сегодня он привез 10 человек на секретное место, а завтра те 10 туда отвезли друзей, а те еще через несколько дней привезли своих знакомых.

— В таком случае через 3 года там будет пустыня. Передаю привет тем, кто возил автобусные грибные туры в Подмосковье, где сейчас действительно пустыня.

Но в этом году вариант нашелся.

— Мне написал местный житель из Налибокской пущи. Есть локация, куда можно привозить группы. Он вообще не переживает, потому что территория очень дикая. Не верю, что такое произошло, но даже я туда один не поеду. Там много диких зверей, нет связи, оффлайн карты немного глючат.

Александр планирует, что стоимость такого тура будет примерно 100—120 долларов с человека.

Также он решил создать закрытый телеграм-чат на небольшое количество людей. Там будут помещены два обучающих видео. Александр обещает делиться грибными местами. Он предлагает участникам разделить, кто какие грибницы мониторит, а потом рассказывать, когда начинается грибная волна. За то, чтобы попасть в это время, нужно заплатить 400 долларов.

— Стоимость отобъется за два сезона точно. Даже мне писали сети ресторанов, который хотят купить 200 килограммов белых грибов. Цены, конечно, они предлагают не очень хорошие. Но я сам иногда продаю грибы на рынке, так как их много, девать некуда. Можно просто взять продавца на процент, который будет продавать все грибы, которые мы собрали командой. Непосредственно белых грибов на Комаровском рынке нет вообще никаких. Таким образом, их можно продавать дорого.

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