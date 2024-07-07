Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024 после четвертьфинала
- 7.07.2024, 12:07
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Меньше всего шансов у Нидерландов.
Аналитический портал Opta проанализировал шансы на победу у сборных на чемпионате Европы-2024, которые пробились в полуфинал.
Суперкомпьютер считает, что главным фаворитом на победу является сборная Испании — 30,38%.
Затем идут французы — 29,90%, англичане — 22,85%. Меньше всего шансов у Нидерландов — 16,86%.
В полуфинале между собой сыграют Испания — Франция (9 июля) и Нидерланды — Англия (10 июля).