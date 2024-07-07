ВСУ ликвидировали мощную российскую РЛС «Каста-2Е2» 7.07.2024, 12:21

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Что известно об этом уникальном оружии.

Силы обороны Юга Украины уничтожили российскую радиолокационную станцию «Каста-2Е2». Об этом 6 июля заявила пресс-служба оперативного командования «Юг».

Защитники продолжают наносить удары по местам дислокации ВС РФ, их позициям и тылам.

Только за сутки Россия потеряла 57 единиц вооружения и военной техники, в частности:

10 пушек;

два миномета;

зенитную установку;

33 единицы автобронетехники;

семь разведывательных беспилотников;

РЛС «Каста-2Е2»;

три лодки.

Кроме того, были ликвидированы четыре полевых пункта боеснабжения, три наблюдательных пункта, огневая позиция и генератор. 88 российских оккупантов пополнили потери врага в течение суток.

Что известно о РЛС «Каста-2Е2»

Подвижная трехкоординатная РЛС «Каста-2Е2» работает в дециметровом диапазоне и имеет круговой обзор. Она способна распознавать цели в небе и определять их координаты.

Координаты и параметры движения цели «Каста-2Е2» посылает системе управления ПВО. Обнаружение воздушных целей возможно на расстоянии до 150 километров.

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